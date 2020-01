Elections américaines, Kudlow: “Nous dévoilerons 2.0 baisses d’impôts d’ici la fin de l’année”

15 janvier 2020, par Alberto Battaglia

Avant l’élection présidentielle américaine, Donald Trump est prêt à jouer à nouveau la carte de la réduction d’impôt. Après avoir réduit tous les taux d’imposition des particuliers et des sociétés (2017), l’une des mesures qui a le plus galvanisé Wall Street pendant le mandat de Trump, un nouveau plan pour “baisses d’impôts 2.0»Sera présenté dans les prochains mois, lors de la campagne électorale. Cela a été annoncé par le directeur du Conseil économique national, Larry Kudlow, dans une interview avec le diffuseur Cnbc.

“Je travaille toujours sur Tax Cuts 2.0 “, a déclaré Kudlow,” nous sommes encore dans plusieurs mois, mais nous révélerons quelque chose plus tard pendant la campagne électorale».

Si le premier cycle de réductions d’impôt avait profité aux entreprises en premier lieu (avec une réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés de 35% à 21%), le projet se serait désormais concentré sur une nouvelle réduction du revenu des particuliers, concentrée sur la classe moyenne.

L’objectif: chouchouter la classe moyenne

“La réduction d’impôt 2.0 sera mise en œuvre pour favoriser la croissance économique de la classe moyenne: cela reste notre objectif”, a déclaré Kudlow. L’intervention précédente sur les revenus des personnes avait principalement profité aux classes les plus riches: pour les revenus inférieurs à 25 mille dollars, les économies de la réforme fiscale de 2017 étaient d’environ 40 dollars, contre les 33 mille rapportées par ceux qui gagnent 733 mille dollars ou plus (c’est-à-dire le 1% le plus riche de la population américaine).

Pour l’instant, Kudlow a évité des références plus précises à ce que pourraient être les mesures concrètes du nouveau plan “mais nous les dévoilerons peut-être à la fin de l’été”at-il ajouté. En novembre dernier, Kudlow avait anticipé que l’objectif de l’équipe Trump était de “voir les taux des contribuables à revenu moyen aussi bas que possible”. Clairement, c’est dans la classe moyenne que Donald Trump entend consolider sa base de consensus en vue des élections présidentielles qui se tiendront en novembre prochain.

