Elections américaines: la course à la Maison Blanche a commencé, à quoi s’attendre des marchés

Avec le coup d’envoi des primaires démocrates le 3 février, la course à la Maison Blanche a commencé. Bien que le chemin à parcourir soit encore bien en avance sur les élections de novembre, les analystes ont commencé à esquisser les conséquences possibles sur le marché.

“Pour l’avenir, nous pensons que les politiques monétaires mondiales resteront accommodantes et que le soutien continu des banques centrales devrait contribuer à prolonger le cycle économique. Les principales menaces, telles que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ont diminué pour l’instant grâce à l’accord sur la phase 1. Mais l’incertitude demeure. Les actions américaines ont bien performé en 2019, augmentant les évaluations et créant un tampon subtil pour absorber à la fois la menace d’une pandémie mondiale de coronavirus et une année caractérisée par des élections américaines probablement polarisées et controversées “, a-t-il expliqué. Ritu Vohora, directeur des investissements actions, M&G Investments dans un rapport.

En fait, le dernier Enquête auprès des gestionnaires de fonds mondiaux auprès de Bank of America Merrill Lynch a montré que le résultat de la L’élection présidentielle américaine de 2020 est désormais considérée comme le risque de queue plus pertinent pour les marchés dans un avenir proche.

Les guerres commerciales sont tombées à la deuxième place pour la première fois depuis mai dernier, après en avoir fait le maître.

«Même si nous constatons toujours la persistance de menaces et de tweets sur ce front, moins de 10 mois après les élections, il est peu probable que la rhétorique s’intensifie. Maintenant que la campagne électorale est à un stade crucial, les politiques publiques américaines sont celles qui catalyseront peut-être le plus l’attention “, a-t-il poursuivi Vohora, qui sur le front macro attend que “Mais à un rythme plus lent, l’économie américaine est destiné à poursuivre sa croissance. À l’approche du jour du scrutin, le large éventail de résultats électoraux possibles et les agendas politiques concurrents connexes pourraient peser sur le sentiment, avec des effets qui affecteraient à la fois l’économie et les marchés. “

Marchés: forte volatilité attendue

Comment c’est arrivé à la fois dans la dernière Élections américaines être avec Brexit, il est difficile de prévoir les résultats politiques et encore plus difficile de prédire la réaction du marché. Le marché américain ayant désormais des notes très élevées, la sensibilité du marché au flux d’actualités – estime l’expert de M&G Investments – sera probablement importante au vu des élections et nous devrions constater une plus grande volatilité à l’approche du jour du scrutin.

“Des secteurs tels que les secteurs de la finance, de l’énergie, de la technologie et des soins de santé pourraient être volatils, en raison du risque d’une pression réglementaire accrue. Parmi les questions en jeu figurent la manière de structurer un système de santé pour une population vieillissante, l’inégalité croissante des revenus, le changement technologique, la fragmentation des Big Tech et les enjeux environnementaux. La diversité des candidats, l’ampleur des enjeux et l’importance des États-Unis pour les marchés mondiaux rendent ces élections pertinentes pour les investisseurs du monde entier. La politique façonnera les tendances mondiales et définira les gagnants et les perdants du secteur. “

Cependant, selon l’expert

“il n’est pas commode d’être excessivement baissier avant les élections aux États-Unis. En fait, au cours des 20 derniers cycles électoraux aux États-Unis, il n’y a eu que deux cas de baisse des marchés au cours des 12 mois précédant les résultats des élections. Comme toujours, cependant, la diversification reste fondamentale. Les investisseurs doivent être sélectifs pour trouver les sociétés qui peuvent continuer à réaliser des bénéfices et concentrer leur attention sur les priorités politiques fondamentales des candidats. Les sondages seront un facteur crucial dans les prochains mois. “