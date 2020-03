Elections américaines, le Super Tuesday commence: qui va gagner le challenge?

“Nous pensons que le Super-Tuesday peut confirmer que la course pour la nomination démocrate est une course à double sens entre Bernie Sanders et Joe Biden. Un affrontement générationnel entre un jeune mouvement démocratique qui soutient les idées socialistes du sénateur du Vermont et un établissement démocratique plus favorable au modéré Joe Biden, ancien vice-président de l’administration Obama “.

si Filippo Diodovich, Stratège principal d’IG Italia, à quelques heures de voter pour la primaire démocrate dans 14 États (Alabama, Arkansas, Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie) plus le Samoa américaines (îles du Pacifique Sud), dans lesquelles environ 1 300 délégués seront affectés.

Ce Super Tuesday est bien plus important qu’en 2016 (34% du total des délégués en 2020, 22% des délégués en 2016). la défi sera principalement dans les États de Californie et du Texas qui avec un total de 643 délégués représentent près de 50% du nombre de délégués le super mardi.

“Nous pensons que, dans un éventuel affrontement avec Trump, Joe Biden a plus de chances de gagner que Bernie Sanders. Bien que Biden soit moins charismatique que Sanders, il pourra compter sur le vote des modérés, opposants au populisme de Donald Trump mais peu disposés à passer aux idées socialistes radicales du sénateur du Vermont. Celui qui remportera la nomination aura un argument supplémentaire à exploiter contre le président actuel ou la superficialité que l’administration Trump a adoptée pour la gestion de la propagation du coronavirus. “

Les renoncés et les favoris

Malgré les investissements dans la publicité et les prospectus, le riche entrepreneur Tom Steyer a décidé de quitter la course à l’investiture démocrate après le mauvais résultat en Caroline du Sud. Si l’abandon de Steyer était assez évident, celui de Pete Buttigieg est venu par surprise.

“Les dérogations de Steyer et Buttigieg mettent Bernie Sanders en difficulté et réduisent la probabilité qu’un seul candidat obtienne la majorité absolue avant la Convention démocratique de juillet à Milwaukee, Wisconsin”, explique-t-il. Diodovich, qui continue:

“Les délégués sont répartis selon un système proportionnel, une partie au niveau de l’État et une autre au niveau du district, avec une barrière de 15%. Pour cette raison, les dérogations de Steyer et Buttigieg augmentent la probabilité que les candidats restants puissent franchir la barrière. En retravaillant les données du scénario sur la base d’une moyenne d’enquêtes réalisées par le blog FiveThirthyEight et en réaffectant les délégués de Pete Buttigieg, nous obtenons que la course à La nomination démocrate devrait devenir une course à deux entre Bernie Sanders et Joe Biden. Il est très probable qu’après le Super Tuesday, Amy Klobuchar sera la troisième candidate à quitter la course. Si les résultats de notre scénario devaient être confirmés, Elizabeth Warren et Michael Bloomberg seraient également poussés à abandonner ».

Mais voyons en détail les programmes des deux candidats préférés:

Bernie Sanders

Santé, éducation et logement: ce sont les pierres angulaires du programme électoral de Sanders, en plus de l’engagement à rendre les États-Unis de plus en plus durables grâce au Green New Deal. Le programme «Medicare for all» est en tête de liste: un plan de soins de santé public gratuit pour chaque citoyen. C’est une idée qui a un visionnaire aux États-Unis et qui, en fait, a déjà suscité de vives critiques. En ce qui concerne l’éducation, le programme de Sanders vise les dettes universitaires: l’annulation de celles encore entre les mains de 45 millions d’Américains et la limitation des intérêts, ainsi que des investissements pour protéger et renforcer les institutions à but non lucratif pour la communauté noire et les minorités.

Joe Biden

Le travail, l’éducation et la santé sont au sommet du programme politique de Joe Biden, qui propose une augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure et un remodelage de la classification des emplois; mais surtout, le programme Biden prévoit un retour aux syndicats, afin de garantir les droits des travailleurs. Quant à l’éducation, le programme Biden commence par les enseignants: le soutien passe de leur garantir «le salaire et la dignité qu’ils méritent “Investir dans les écoles pour s’assurer qu’elles sont fonctionnelles à un enseignement adéquat.