Éléments d’une véritable expérience client omnicanal

Les entreprises de biens de consommation, B2C et B2B estiment que l’expérience client peut être un avantage pour attirer et fidéliser les clients. Bien qu’un support numérique soit un élément clé de CX, les clients décident quand et sur quel canal ils souhaitent contacter une marque, pour quel type d’informations, à quelle étape du cycle de vente, etc. Les marques peuvent être sous pression pour être présentes sur tous les canaux (ce qui peut ne pas être nécessaire) et orchestrer également une expérience omnicanal positive et cohérente.

Qu’est-ce que l’expérience client omnicanal?

À la base, la promesse omnicanal est simple; cela signifie soutenir les clients de manière efficace et cohérente sur tous les canaux numériques et toutes les différentes façons dont les clients et les organisations peuvent interagir les uns avec les autres. L’objectif primordial est de s’assurer que le produit ou le service offert utilise au mieux le canal et contribue à favoriser une expérience client cohérente et positive.

Omnichannel CX peut ainsi être résumé comme l’effet cumulatif des expériences utilisateur stratégiquement planifiées qui s’étendent à tous les canaux et appareils, et intègre la tonalité de la marque à travers toutes les conceptions et la messagerie de manière transparente et cohérente.

Le succès de l’Omnichannel CX, cependant, ne se limite pas au nombre de canaux intégrés dans le cadre du cycle de communication client. La stratégie Omnichannel CX offre beaucoup plus.

La vision CX de votre marque est exclusive aux expériences que vous souhaitez créer. Il s’agit de l’objectif plus large que vous souhaitez accomplir et du sentiment que vous souhaitez invoquer chez vos clients. Les marques doivent ainsi formuler leur définition omnicanal exclusive pour créer une stratégie de gestion efficace des expériences omnicanal.

Pourquoi les marques ont-elles du mal avec la transformation Omnichannel CX?

L’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les marques éprouvent des difficultés dans ce domaine est qu’elles sont alignées sur les canaux plutôt que sur les clients. Compte tenu également de la recrudescence des points de contact clients, les entreprises sont débordées et tentées d’être présentes sur toutes les plateformes dans l’espoir d’obtenir un avantage concurrentiel. La clé, cependant, est d’identifier ce qui fonctionne, de planifier et d’exécuter avec soin une stratégie qui résonne avec votre marque et la vision de votre client.

Les marques avec des stratégies d’engagement client omnicanal retiennent en moyenne plus de 89% de leurs clients. Exploiter la bonne combinaison de tendances omnicanal et d’expérience client sera la clé du succès pour les entreprises, les chefs d’entreprise, les spécialistes du marketing et les professionnels du CX en 2020.

L’expérience multicanal et omnicanal est-elle la même chose?

Dans les communications multicanales, la «marque» reste le point central par lequel les entreprises engagent les consommateurs en partageant du contenu pertinent sur plusieurs points de contact. La plupart des marques appliquent souvent des méthodes de marketing multicanal car elles semblent rapides et faciles à mettre en œuvre. La nature des communications multicanaux étant fragmentée, la messagerie n’est pas nécessairement transparente ou cohérente sur tous les canaux. Cette approche ne se concentre pas sur la création d’une voix unifiée en optimisant l’expérience client sur tous les canaux.

Au contraire, l’expérience omnicanal se concentre sur la création d’une expérience client unifiée du premier au dernier point de contact, rassemblant les informations et les données des clients tout au long du voyage pour fournir une messagerie pertinente et intégrée tout au long – le «client» étant le point de mire.

Les marques engagées dans une transformation omnicanal doivent ainsi s’assurer que tous les canaux sont optimisés pour chaque interaction client. Et pour y parvenir, ils doivent chercher à comprendre ce qui compte vraiment pour les clients à un niveau granulaire.

Alors, qu’est-ce qui compte vraiment pour les clients?

Rapidité et flexibilité Fiabilité et transparence Simplicité et clarté Sensibilisation proactive et communication opportune Empathie et soins

Cela dit, toutes les attentes des clients ne peuvent pas être classées en segments spécifiques. Les marques devraient explorer les moyens de recueillir des commentaires directs et des idées des clients pour comprendre ce qui compte le plus pour eux et pourquoi. De plus, tous ces facteurs ne peuvent pas influer sur l’expérience globale. Ce pourrait être une combinaison de ces éléments à des degrés divers et plus encore qui peut contribuer à l’expérience globale. Il est donc essentiel d’analyser les facteurs qui peuvent faire toute la différence. Alors que la vitesse peut être la priorité absolue pour une marque, une communication client opportune peut être la clé d’une autre.

Explorons les composants essentiels à prendre en compte par les marques tout en créant une expérience omnicanal exclusive.

Commencez par la recherche d’utilisateurs

La recherche d’utilisateurs est le fondement de la création d’un produit ou d’un service réussi. Il place l’utilisateur au centre de l’expérience et aide à créer des offres qui correspondent aux besoins de l’utilisateur. Il est essentiel d’aligner votre stratégie omnicanal avec une technique scientifique comme la recherche d’utilisateurs pour évaluer et évaluer ce que les utilisateurs disent par rapport à ce qu’ils font, ce qui peut souvent être remarquablement différent. Les informations issues de la recherche d’utilisateurs peuvent être essentielles pour créer une stratégie omnicanal adaptée et aider à comprendre les déclencheurs clés qui influencent une expérience client positive sur tous les canaux.

Principes de conception artisanale basés sur la stratégie omnicanal

Compte tenu de l’essor des plates-formes et des technologies numériques, la voie à suivre pour que les marques se différencient et obtiennent un avantage concurrentiel consiste à créer des offres intégrées dans une interface de conception intuitive conçue sur mesure pour correspondre à la personnalité du client. Les principes de conception qui s’alignent sur la stratégie omnicanal peuvent aider à influencer le processus de communication client avec des informations sur les canaux les plus réceptifs qui peuvent augmenter l’engagement et élever l’expérience client à un tout nouveau niveau.

Prioriser les points de contact clients

Tous les points de contact ne sont pas importants pour chaque entreprise. Même au sein d’une marque, le point de contact qui fonctionne pour un service peut ne pas convenir à un autre. Priorisez les points de contact clients dans le contexte de l’entreprise et concentrez-vous sur ceux qui peuvent avoir l’impact le plus significatif sur l’expérience client globale.

Concevez des parcours clients pour vous assurer qu’ils répondent à toutes les exigences des clients

Cluster les segments de clientèle en déterminant où commence leur parcours d’achat et en identifiant tous les points de contact qu’ils préfèrent et les déclencheurs qui conduisent aux résultats souhaités. En identifiant ce qui conduit à l’abandon du panier, les marques de vente au détail peuvent modifier le parcours client et améliorer l’expérience d’achat à travers les canaux. En cartographiant les parcours des clients et en commençant par l’objectif final à l’esprit peut aider les marques à fixer des objectifs, en priorisant le parcours le plus important; analyser la complexité de l’amélioration du voyage et ce que cela signifie pour le client.

Équilibre entre automatisation et interaction humaine

Alors que les clients s’attendent à ce que les marques comprennent leurs préférences avec une technologie intelligente, ils s’attendent également à des interactions humaines empathiques en fonction de l’endroit où elles se trouvent dans le voyage. Le maintien d’un équilibre fin des deux dans l’expérience globale du client peut être le véritable différenciateur pour les marques. En comprenant quand une conversation doit passer d’un bot à un agent, en particulier lorsqu’un client a une demande spécifique ou unique, cela peut apporter une différence remarquable à l’expérience client.

Avoir une structure informatique qui prend en charge une expérience omnicanal transparente

Une expérience utilisateur transparente est presque impossible sans la bonne technologie en place. L’évolution des préférences des consommateurs, la convergence des technologies et l’environnement commercial dynamique ouvrent des portes à de nouvelles opportunités.

La voie à suivre

Aujourd’hui, les marques doivent se concentrer sur la création d’expériences sans effort et être là où sont les consommateurs. Ils doivent chercher des moyens de créer des expériences utilisateur sur mesure qui vont au-delà des applications Web et mobiles et les intégrer à des expériences multiples qui gardent à l’esprit les deux – les besoins et les modes d’interaction de l’utilisateur. Le phénomène multi-expériences consiste à s’éloigner d’un point d’interaction unique pour incorporer des interfaces multisensorielles et multi-points de contact comme la voix, le chat, la RA et les objets connectés.

Pour réussir et tirer parti de plus grandes opportunités commerciales, les entreprises devront adopter un processus de développement agile et axé sur le client qui évolue avec les besoins des clients. Avec de nouvelles technologies et applications comme les plateformes de développement multi-expériences à l’honneur; les marques doivent être plus ouvertes sur l’expérimentation et la mise en œuvre de ces technologies qui peuvent améliorer considérablement l’expérience globale du client.

