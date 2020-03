Elfyn Evans: “Vous voulez être au top, vous auriez donc signé ce départ”

Maintenant que le WRC est parvenu à un arrêt forcé en raison de la crise résultant de la pandémie de COVID-19, Elfyn Evans pourrait être officieusement déclaré pilote de «révélation» de ce début de 2020 au Championnat du Monde des Rallyes. Il est vrai que le Gallois avait déjà laissé de très bonnes performances avec M-Sport, mais pour l’instant ses premières apparitions avec Toyota s’expliquent par des résultats positifs. Après avoir ajouté son premier podium aux commandes de la Toyota Yaris WRC lors de ses débuts avec la voiture dans le «Monte», Evans a remporté la victoire en Suède et il a terminé quatrième au Mexique, des résultats qui lui valent d’être deuxième du championnat.

Au-delà des résultats, Elfyn evans Il a dirigé la moitié des 16 étapes du Rallye de Monte-Carlo, a été le plus rapide en Suède et a également montré un bon rythme au Mexique. Un bon travail que le pilote Toyota lui-même a pris en charge d’évaluer, en faisant une sorte d’équilibre: “Vous voulez être debout, vous auriez donc signé ce début de saison. C’est toujours l’objectif, donc je n’ai pas dépassé mes attentes, mais ce fut un début très positif compte tenu de mon histoire précédente. L’année dernière, nous avons eu de bonnes performances et il est bon de commencer à mettre les choses ensemble“

Dans cette ligne, Evans a ajouté: “Il y a encore du travail à faire dans certains domaines, mais je peux dire que les choses fonctionnent assez bien pour le moment. Je pense que dans l’ensemble, j’ai l’impression que tout s’est plutôt bien passé. L’équipe semblait satisfaite de mon travail au Rallye du Mexique en regardant les données qu’ils avaient du passé, donc mes sentiments étaient bons. On peut encore l’améliorer un peu, mais en général tout va bien. La quatrième place au Mexique après l’ouverture de la piste en première étape n’est pas un mauvais résultat. Nous devons construire à partir de là. “