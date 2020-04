Elon Musk a supprimé à la hâte Tweet disant «LIBERTÉ» après avoir appelé les fascistes «fascistes»

Le fondateur de Tesla a tweeté le mot en majuscules, aux côtés de plusieurs emoji de drapeau américain et d’une photo d’une licorne jurant. Il a été retiré dans les deux heures.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a continué de contester les mesures de verrouillage des coronavirus aux États-Unis. en tweetant le mot “LIBERTY” – avant de le supprimer rapidement.

Dans les premières heures de jeudi, Musk a tweeté le mot en majuscules, aux côtés de plusieurs emoji de drapeau américain et d’une photo d’une licorne jurant. Il a été retiré dans les deux heures.

Un jour plus tôt, lors d’une conférence téléphonique avec Tesla, le milliardaire a décrit les États-Unis. des abris sur place comme “fascistes” et ont dit qu’ils emprisonnaient des gens chez eux.

“Franchement, j’appellerais cela l’emprisonnement forcé de personnes dans leurs maisons contre tous leurs droits constitutionnels, à mon avis”, a-t-il déclaré lors de la réunion de Tesla. “Cela brise les libertés des gens d’une manière horrible et erronée et non pas pourquoi ils sont venus en Amérique ou ont construit ce pays. Qu’est-ce que … — Excusez-moi. Outrage. Outrage.”

Bien que le public américain soit toujours considéré comme soutenant largement la plupart des mesures de distanciation sociale des États-Unis, le milliardaire est devenu particulièrement vocal sur les médias sociaux, car des manifestations de verrouillage ont eu lieu dans plusieurs États-Unis. états. Plus tôt cette semaine, j’ai exhorté les dirigeants à “LIBÉRER L’AMÉRIQUE MAINTENANT”, dans un tweet qui n’a pas été retiré.

La semaine dernière, Tesla a défié les instructions de la Californie de garder son personnel au minimum jusqu’au 4 mai en annonçant que certains de ses employés retourneraient au travail le 29 avril. Mais mardi, la société a annoncé qu’elle annulait ces plans.

Mercredi, la société a annoncé un bénéfice surprise au premier trimestre 2020, malgré la fermeture forcée de son usine principale en Californie en raison de la crise des coronavirus.

