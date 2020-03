Elon Musk pense que le coronavirus n’est même pas l’un des «100 principaux risques pour la santé» à s’inquiéter – .

Elon Musk a maintenant doublé son tweet d’il y a quelques jours qui déclarait «la panique du coronavirus est stupide», cette fois via une note de vendredi aux travailleurs de sa société SpaceX dans laquelle il déclare que le virus ne semble même pas font partie des «100 principaux risques pour la santé» dont nous devrions nous inquiéter aux États-Unis dès maintenant.

C’est une position, bien sûr, qui est contredite par la plupart des experts en ce moment qui implorent presque tout le monde de pratiquer de nouvelles habitudes telles que la distanciation sociale et le lavage des mains vigoureux et constant pour essayer d’arrêter la propagation du virus, ce qui a conduit le président Trump de déclarer l’état d’urgence aux États-Unis vendredi.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

“Ne paniquez pas” est la phrase qui occupe une place de choix dans l’un des livres préférés d’Elon Musk, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. C’est une phrase qui incarne l’espoir et représente sans doute des conseils assez judicieux dans toute crise – bien que Musk soit encore une fois critiqué pour avoir offert une version extrême de ces conseils en réponse à l’épidémie de coronavirus qui déchire lentement le statu quo de la vie quotidienne en Amérique . À savoir: il n’y a pas de panique, et puis il y a une personnalité influente comme Musk qui envoie un mémo, comme il l’a fait aux employés de SpaceX vendredi matin dans lequel il déclare que non seulement il ne s’inquiète pas du tout du coronavirus – les preuves qu’il a vues ont il est convaincu que ce virus “n’est * pas * dans le top 100 des risques pour la santé aux États-Unis”.

En utilisant le raccourci C19 pour désigner le coronavirus COVID-19, Musk a insisté dans sa note de service (selon BuzzFeed News): votre voiture à la maison. ” C’est une ligne pour laquelle il est vivement critiqué, car mourir d’un accident de voiture n’est pas quelque chose de contagieux et peut avoir, vous savez, un effet d’entraînement direct dans la société.

En effet, selon les nouvelles estimations du pire scénario, des millions de personnes dans le monde pourraient finir par être infectées par cette maladie, ce qui pourrait mettre à rude épreuve et même briser les systèmes de santé publics et privés. Les chiffres actuels, quant à eux, reflètent plus de 136 000 cas de coronavirus dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les décès dus au virus ont désormais dépassé les 5 000.

Aux États-Unis, selon le CDC et les agences étatiques et locales, il y a eu 2 204 cas confirmés de coronavirus vendredi soir et 49 décès.

Néanmoins, la note de Musk montre qu’il a doublé la tempête qu’il a déclenchée sur Twitter il y a quelques jours, quand il a explosé le tweet de 5 mots suivant:

La panique du coronavirus est stupide

– Elon Musk (@elonmusk) 6 mars 2020

“La viralité de la C19 est surestimée en raison de la confusion entre la date de diagnostic et la date de contraction et la croissance exponentielle surextrapolante, ce qui n’est jamais ce qui se passe en réalité”, a-t-il poursuivi dans un tweet de suivi. “Continuez d’extrapoler et le virus dépassera la masse de l’univers connu!”

Pour avoir plus de lucidité et une meilleure compréhension de la façon dont les experts réfléchissent au problème en ce moment, au-delà d’une simple déclaration à tout le monde de ne pas paniquer, lisez l’article de mon collègue sur les raisons pour lesquelles vous commencez à entendre une phrase particulière (à propos de “Aplatir la courbe”) encore et encore en ce moment.

Source de l’image: Susan Walsh / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.