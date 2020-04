Elon Musk pense que les ordres de rester à la maison qui sauvent la vie des gens sont en quelque sorte «fascistes» – .

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a constamment critiqué la réponse américaine à la pandémie de coronavirus, appelant la panique à propos du virus “stupide” le mois dernier et ce n’est pas quelque chose dont les gens devraient être trop inquiets en ce moment.

Mercredi, lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Tesla, Musk a lancé une diatribe pointue contre les commandes d’abris sur place, allant même jusqu’à maudire une ou deux fois pour faire valoir son point de vue.

Eh bien, cela a dégénéré assez rapidement.

Mercredi, l’appel aux résultats de Tesla a commencé par un résumé standard des dernières performances du constructeur automobile électrique et des fondamentaux divers au cours des 90 derniers jours. Et puis, tout d’un coup, il a semblé que le PDG de Tesla, Elon Musk, est allé au bout de MAGA après que la présentation aux analystes ait été un peu plus qu’à mi-chemin, avec le milliardaire effronté et même maudissant pour faire quelques points en réponse à la quarantaines et commandes d’abris sur place dans tout le pays à la suite de la pandémie de coronavirus. Les commandes, a-t-il ajouté, qui inquiètent considérablement Tesla, qui, selon Musk, produisent «la grande majorité de nos voitures» dans la région de la baie – où une commande de séjour à domicile n’a été prolongée que pendant la majeure partie du mois prochain.

«L’extension de l’abri sur place ou, franchement, je l’appellerais emprisonner de force des gens dans leurs maisons contre tous leurs droits constitutionnels – à mon avis – et effacer les libertés des gens de manière horrible et erronée, et pas pourquoi les gens sont venus en Amérique ou construit ce pays… Putain? (“Excusez-moi”, a-t-il ajouté, en passant.) “Cela causera un grand tort, non seulement à Tesla mais à de nombreuses entreprises. Et bien que Tesla résistera à la tempête, il existe de nombreuses petites entreprises (qui) ne le feront pas. Et tous les peuples… tout ce que les gens ont travaillé toute leur vie est détruit en temps réel. »

Cette diatribe, devrions-nous ajouter, est intervenue après que le PDG a publié mardi une déclaration très Trumpian sur son compte Twitter toujours fougueux, et ses réponses à ce tweet ont précédé la déclaration prolongée et apparemment impromptue qu’il a donnée lors du dernier appel de revenus trimestriel du constructeur électrique.

La mère de Popstar Ariana Grande, Joan Grande, faisait partie de ceux qui ont sauté dans la mêlée en réponse au tweet de Musk, le qualifiant d ‘«irresponsable» et «pas très intelligent» –

Comment incroyablement irresponsable de votre part…. et vous pensez que vous êtes une personne de science et de technologie… vous êtes une honte…. et maintenant je dois me débarrasser de mes TESLA… eh bien… oh… et tu n’es clairement pas très intelligent! #BoycottTesla – Joan Grande (@joangrande) 29 avril 2020

Comme nous l’avons signalé, Musk a constamment critiqué la réponse des États-Unis à la crise des coronavirus depuis sa création, le PDG ayant tweeté en mars que «la panique des coronavirus était stupide», puis doublé après après avoir dessiné le feu à cause du tweet. Dans une note aux travailleurs de sa société SpaceX, il a déclaré que le coronavirus ne se classait même pas dans la liste des 100 choses dont nous devrions nous préoccuper aux États-Unis en ce moment.

Mercredi soir, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins, plus d’un million de cas de virus ont été confirmés aux États-Unis et il y a eu près de 61 000 décès. C’est plus de vies américaines que ce qui a été perdu pendant la guerre du Vietnam.

Imperturbable, Elon est retourné sur Twitter après l’appel de Tesla mercredi, tweetant ce graphique:

À un moment donné lors de l’appel à Tesla, un intervenant a évoqué la maxime de l’ancien PDG d’Intel, Andy Grove, selon laquelle les grandes entreprises sont améliorées par la crise, et comment la crise actuelle des coronavirus pourrait-elle améliorer Tesla? Musk a admis que ce moment oblige l’entreprise à être plus efficace, à réfléchir à ses convictions fondamentales et à «ce que nous voulons faire». Et puis il a tiré à nouveau.

“C’est le moment de penser à l’avenir”, a déclaré Musk vers la fin de l’appel, avant de revenir aux commandes d’abris sur place liés aux coronavirus. «Et aussi de demander – est-il juste de porter atteinte aux droits des peuples, comme c’est le cas actuellement? Je pense que les gens vont être très en colère à ce sujet. Et sont très en colère. Si quelqu’un veut rester chez lui, c’est super… mais dire qu’il ne peut pas quitter sa maison, et il sera arrêté s’il le fait – c’est fasciste. Ce n’est pas démocratique. Ce n’est pas de la liberté.

“Rendez aux gens leur putain de liberté.”

À ce moment-là, j’ai compté environ six secondes complètes de silence de tous les participants à l’appel, qui a finalement été interrompu par: “D’accord, passons à la question suivante, s’il vous plaît.”

