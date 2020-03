Elon Musk “ scoute ” les nouveaux États-Unis Emplacements pour Cybertruck, modèle Y Production

L’exécutif a proposé une «gigafactory» dans le centre des États-Unis.

Mars

11, 2020

Alors, quelle est la prochaine étape après avoir fait un million de Teslas? Selon Elon Musk, une gigafactory Cybertruck qui pourrait être placée dans le “centre des États-Unis” et la production du modèle Y “pour la côte Est également”. Ces tweets sont arrivés quelques heures seulement après que les exécutifs eurent interrogé les partisans sur la question de savoir si l’usine de Berlin que Tesla construisait devait inclure une “méga grotte rave”. Nous verrons donc, le cas échéant, ce qui se passe.

Production du modèle Y pour la côte est aussi

– Elon Musk (@elonmusk) 11 mars 2020

Un tweet en février a interrogé les gens sur la question de la construction d’une usine au Texas, il est donc difficile de dire quoi prendre au sérieux, bien que la possibilité que Musk se lance dans une quête de type HQ2 d’Amazon pour collecter des offres pour s’enraciner semble être quelque chose qui pourrait arriver.

Le modèle Y a déjà atterri hier en tant que véhicule phare de Tesla et les expéditions devraient commencer n’importe quel jour maintenant. Pendant ce temps, le camion électrique est un peu plus éloigné – vous pouvez obtenir la version de Mattel plus tôt si vous êtes pressé – avec une production prévue pour fin 2021. Nous verrons si cela est assez long pour garder les options de Tesla ouvertes. où construire son capteur polarisant et angulaire.

