Emballé avec des verts sains, ce supplément peut aider à garder votre nutrition sur la bonne voie

Gardez vos habitudes saines tout en étant isolé.

Mars

22, 2020

2 min de lecture

Votre alimentation et votre nutrition sont des éléments importants pour rester en bonne santé, et rester en bonne santé est plus important que jamais à l’ère des coronavirus. Comme les gens sont confinés chez eux, il est essentiel que vous ne développiez pas de mauvaises habitudes tout en vivant avec des aliments surgelés et en conserve et en regardant Netflix. L’un des moyens les plus simples de maintenir votre nutrition et de maintenir de bonnes habitudes consiste à préparer des shakes sains et naturels. L’incroyable poudre Superfood Grass Green le rend facile.

Cette poudre Super Greens est fabriquée avec sept verts frais de ferme alcalinisants, y compris la spiruline et la chlorelle. C’est le mélange le plus populaire de Amazing Grass, combinant ces légumes verts avec des fruits et légumes sains et des superaliments riches en nutriments dans un délicieux mélange qui donnera à votre corps tout ce dont il a besoin et rien de ce qu’il ne fait pas. Chaque portion contient trois portions de légumes verts, de fruits et de légumes. Le mélange est certifié biologique par CCOF, sans gluten, à base de plantes, sans OGM, casher et entièrement à base de plantes. Ajoutez simplement une cuillère avec huit onces d’eau, de jus ou de smoothie et vous obtenez un shake extrêmement sain et nutritif prêt à l’emploi.

Gardez vos habitudes saines tout en étant isolé et traitez votre corps correctement. Une boîte de poudre de superaliments Amazing Grass Green coûte 36,99 $ et durera environ 60 portions (0,62 $ par portion).

