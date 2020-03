Emettre de l’argent pour lutter contre le coronavirus. Une bonne idée?

Ces derniers jours, la communauté cryptographique s’est concentrée sur un débat sur les mesures prises par les gouvernements du monde pour mettre fin à l’effondrement économique provoqué par COVID-19. Parmi eux, l’émission d’argent pour lutter contre le coronavirus en finançant des plans de relance. Ce que Samson Mow, le chef de la sécurité de Blockstream, considère comme “stupide” dans notre tweet aujourd’hui:

Pourquoi voyons-nous des idées stupides de la part de responsables gouvernementaux comme frapper des pièces de monnaie de platine de 1 billion de dollars, mais rien sur l’annulation de l’impôt sur le revenu?

Au cours de l’exercice 2019, les revenus du gouvernement fédéral américain étaient de 3,46 billions de dollars. Il y a votre soulagement pour le peuple et votre relance économique.

– Samson Mow (@Excellion) 22 mars 2020

Emettre de l’argent n’est pas la solution

Le monde s’approche d’une des plus grandes crises économiques qu’il ait jamais connues, c’est une vérité indéniable. Par conséquent, et sachant cela, il est normal que les gouvernements tentent de prendre toutes les mesures entre leurs mains pour éviter un effondrement total des marchés.

Et parmi ces mesures, l’une des plus importantes est d’émettre de l’argent pour financer des plans de relance budgétaire, pour des milliards de dollars. Une tactique que les gouvernements occidentaux commencent déjà à appliquer, avec des décisions allant des crédits illimités aux entreprises, à la suspension des paiements pour les services publics et les loyers.

Cela a déclenché une vague de spéculations et de débats sur les effets immédiats de ces mesures. Avec un groupe d’économistes considérant qu’en fait, le dollar s’appréciera, car les plans de relance augmenteront la demande de monnaie américaine.

Alors qu’un secteur de la communauté cryptographique attend que le dollar se déprécie, bénéficiant au Bitcoin en tant qu’actif de valeur de réserve.

De son côté, Samson Mow a également critiqué ces programmes d’aide. Non seulement en raison de la dépréciation possible du dollar, mais aussi parce qu’il considère qu’ils se concentrent là où ils ne devraient pas. Arguant que les ressources du programme de relance économique devraient provenir d’une réduction des impôts sur le revenu:

“Pourquoi voyons-nous des idées stupides de la part de responsables gouvernementaux comme frapper un billion de pièces de platine, mais rien sur l’annulation de l’impôt sur le revenu? Au cours de l’exercice 2019, les revenus du gouvernement fédéral américain c’était 3,46 billions de dollars. Il y a son aide au peuple et sa relance économique. “

Ainsi, le chef de la sécurité de Blockstream, prend parti pour le secteur le plus libéral de la communauté crypto, pour critiquer que la première défense des gouvernements du monde contre une crise économique est d’émettre de l’argent. Précisément, la principale critique de la monnaie fiduciaire depuis la création de Bitcoin.

