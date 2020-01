Emploi: 2020 démarre en grand pour l’embauche de diplômés. Les titres les plus demandés

2020 commence du bon pied pour l’emploi des diplômés italiens. Au mois de janvier seulement les embauches prévues sont de 461 mille, soit 20 000 unités de plus qu’à la même période de l’année dernière (+ 4,5%). Parmi ceux-ci, plus de 80% dans le secteur privé sont destinés aux travailleurs qui ont au moins un diplôme.

Ce sont quelques-unes des indications qui se dégagent du Bulletin mensuel du système d’information Excelsior, créé par Unioncamere et Anpal. Grâce à la poussée des entreprises ce mois-ci, la demande de diplômés atteint 18,3% du total des revenus attendus, passant de 68 000 embauches prévues en janvier 2019 à 84 000 prévues pour le début de l’année.

Les diplômes les plus demandés

La croissance est particulièrement application pour les diplômés en architecture (+ 45,2% par rapport à janvier 2019), économie (33,6%), génie civil et environnemental (+ 29%), ingénierie électronique et informatique (+ 27,9%) ainsi qu’enAdresse scientifique, mathématique et physique (+ 25,4%).

Les secteurs à la recherche de diplômés

En ce qui concerne la dynamique du secteur, sur environ 215 000 entreprises employées en janvier, notamment celles des service ils sont signalés pour la croissance plus constante de la demande de main-d’œuvre, avec des données positives pour commerce (+ 9,2%), le tourisme (+ 7,2%), i Services informatiques et de télécommunication (+ 16,3%) et des services à contenu spécialisé et du conseil aux entreprises (+ 19,9%).

Le signal de croissance qui provient de bâtiments (+ 18% de chiffre d’affaires par rapport à janvier 2019), probablement lié à la fois à une accélération des investissements urbains et infrastructurels, et au marché de la rénovation des bâtiments.

… ceux qui embauchent moins

L’industrie manufacturière, cependant, connaît toujours des difficultés généralisées, souffrant davantage du ralentissement de la demande étrangère. La baisse des embauches programmées début 2020 par rapport à 2019 concerne principalement chimie, pharmaceutique, plastique et caoutchouc (globalement -13,8%), le secteur de la mode (-7,5%), le travail des métaux et mécatronique (-4,1% pour les industries métallurgiques des produits métalliques; -3,1% pour les industries mécaniques et électroniques).

La nouvelle année commence également avec une autre grande difficulté à trouver du personnel. En fait, cet indicateur est passé de 31% à 33%. D’une part, l’inadéquation de l’offre et de la demande concerne une série de profils de diplômés (39,3% des candidats titulaires d’un diplôme universitaire sont difficiles à trouver), mais aussi des profils typiques de formation professionnelle (35,1% des difficultés rapportées) , malgré un ralentissement des valeurs absolues pour ces dernières, notamment par les petites entreprises manufacturières (-6,8% du revenu attendu des travailleurs diplômés et / ou professionnels).

Les zones géographiques où les entreprises recherchent plus

Au niveau territorial c’est il Nord-Ouest avec le taux d’entrée le plus élevé (4,1% contre une valeur moyenne nationale de 3,7%), grâce notamment aux tendances attendues en Lombardie (4,2%). L’Ombrie (3,2%), la Toscane, les Marches et les Pouilles (3,3% chacune) sont plutôt les régions qui ont les prévisions les plus contenues.