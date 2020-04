Emploi: comment le monde du travail va changer après le coronavirus

Plus d’entreprises dans le secteur médico-sanitaire et lié à prévention, innovations dans le domaine épicerie, grand développement dans le livraison de nourriture, précipitez-vous vers des idées esthéticiennes, barbiers et coiffeurs: dire comment le monde du travail évolue est Peekaboo, la principale communauté d’innovateurs en Italie, née en 2015 à Rome, mais également basée à Milan, qui s’occupe de former des start-ups et des entrepreneurs numériques et d’aider les grandes entreprises (comme Enel et Unilever) à innover.

“Les services et les activités commerciales se préparent à évoluer et nous le voyons également sur la base des adhésions à notre cours annuel” Lean start-up program online “, qui se tiendra le 21 mai: comme d’habitude, les étudiants qui ont l’intention de s’inscrire pour réaliser leurs idées, mais aussi de nombreux travailleurs avec des entreprises déjà en démarrage qui souhaitent mettre à jour, numériser, trouver de nouveaux moyens commerciaux pour se remettre le plus rapidement possible de la crise générée par l’urgence du coronavirus “, dit-il Paolo Napolitano, PDG de Peekaboo.

Plus précisément, ils naissent dans toute l’Italie plus de 100 start-ups du secteur médico-sanitaire, qui sont encore dans la phase embryonnaire du développement de l’idée: certains travaillent sur le développement de systèmes de prévention, d’autres sur l’accompagnement de la gestion des virus et des pandémies potentielles.

Le a déjà commencé révolution de l’épicerie, avec le développement de systèmes coupe-file et avec l’émergence de nouvelles applications (environ 10, maintenant au moins 50) pour la livraison à domicile, mais une nouvelle croissance du secteur est attendue. En mars, le volume des commandes de livraison de nourriture a augmenté de 50% par rapport au même mois l’an dernier.

la restaurants qui ont adhéré à cette formule ont augmenté de 60% et, en prévision des règles strictes qui doivent être respectées au sein des locaux, la grande majorité des propriétaires ne pense pas que la livraison des repas à domicile soit temporaire.

Au départ processus de numérisation également pour les magasins de quartier, pépinières, esthéticiennes et coiffeuses, intéressées par le développement de nouveaux modèles commerciaux en prévision des règles d’espacement post-quarantaine.

Focus Rome

Autour de Rome naissent 50 start-ups du secteur de la santé. Les applications qui traitaient du soutien aux achats dans le Latium, de la livraison à domicile aux remises, étaient de 3/4, maintenant il y en a environ 30. La livraison de nourriture a augmenté de 40% (mars 2020 par rapport à mars 2019) et les restaurateurs qui choisissez la livraison des repas à domicile sont + 60%.

Focus Milan

A Milan, une quarantaine de start-ups du secteur médical et de la santé sont en train de naître, toujours dans la phase embryonnaire de développement de l’idée. la application qui en Lombardie a pris en charge le support d’achat, de la livraison à domicile aux remises, il y en avait au moins 10, maintenant il y en a environ 30. La livraison de nourriture a augmenté de 45% (mars 2020 par rapport à mars 2019) et les restaurateurs qui choisissent la livraison de repas à domicile sont de + 60%.

Focus Italie du Sud et îles:

Même dans le sud de l’Italie et les îles, il y a lieu de développer des idées liées aux systèmes de prévention dans le secteur médical et sanitaire: une dizaine de start-up tentent de naître. Le magasinage à domicile n’a jamais fait son chemin dans ces régions, mais l’urgence sanitaire a accru l’utilisation des applications et des systèmes ad hoc par les citoyens. La livraison de nourriture est également en hausse.