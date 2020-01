Emploi, dans dix ans aux heures de pointe travaillées. Et la productivité ne s’est pas améliorée

Malgré avoir récupéré le nombre d’employés perduspar rapport à l’année précédant la crise (2007) le nombre total d’heures travaillées en Italie a diminué de 2,3 milliards (-5%).

Ce ne sont pas les employés qui ont subi cette baisse verticale, mais plutôt l’autonomie. Pour dire que c’est le Bureau d’études du CGIA, selon lequel si le premier, en fait, entre 2007 et fin 2018 a enregistré une contraction des heures travaillées de 121 millions (- 0,4%), le second, à la place , a perdu près de 2,2 milliards d’heures (-14,4%).

Au cours des 9 premiers mois de 2019 (dernières données disponibles) la situation s’améliore. Par rapport à la même période de l’année précédente, en fait, les indépendants et les employés ont augmenté le stock d’heures travaillées de 175 millions (+0,5%)

“Bien que depuis 2015, le nombre d’heures travaillées ait recommencé à augmenter – explique le coordinateur du Bureau des études Paolo Zabeo – l’écart avec le niveau d’avant la crise est toujours très fort et pour payer la facture étaient, en particulier, les artisans et les petits commerçants. Au cours des 10 dernières années, en fait, le nombre total de ces petites entreprises de quartier a diminué de 200 000 unités. Des fermetures qui ont déserté de nombreux centres historiques et autant de banlieues de petites et grandes villes, avec une véhémence qui ne s’était jamais produite depuis la Seconde Guerre mondiale “.

Avec une augmentation de l’emploi et une montagne d’heures travaillées encore bien en deçà du niveau d’avant la crise, la productivité du travail n’a cependant pas enregistré d’augmentation significative.

En plus d’avoir forcé de très petites entreprises à fermer, le faible croissance du PIB enregistrée au cours des 12 dernières années a également affecté négativement la qualité des nouvelles entrées sur le marché du travail. Si les salariés à temps partiel ont augmenté de plus d’un million d’unités (+40,2% par rapport à 2008), le stock de travailleurs à temps plein, en revanche, a diminué de 341 000 unités (- 2,3% par rapport à à 2008).

“C’est vrai – dit le secrétaire de la CGIA Renato Mason – que les effets de la crise économique ont été très lourds et qu’il est donc problématique d’établir des comparaisons entre 2007 et aujourd’hui. Cependant, il est utile de donner des éléments à l’opinion publique pour qu’elle apprenne, les chiffres en main, les difficultés du moment et les domaines où notre économie présente encore des retards qu’il faut absolument combler, en espérant que le gouvernement mettra en place des mesures économiques adéquates, comme une réduction drastique des impôts, de la bureaucratie et une forte augmentation des investissements publics “.

Midi, zone la plus pénalisée

La répartition géographique où la baisse des heures travaillées a été la plus importante a été le Mezzogiorno. Entre 2007 et 2016 (dernière année pour laquelle des données régionales sont disponibles), la contraction a été de 10,7% (soit -1,4 milliard d’heures travaillées), contre -5,8% de Nord-Est (- 563 millions), -5,7% du Nord-Ouest (-755 millions) et -5,1% du Centre (-491 millions).

Au niveau régional, les réductions les plus importantes ont été enregistrées dans le Molise et la Sicile (-12,4% dans les deux cas), la Campanie (-12,3%) et la Basilicate (-11,1%). En revanche, la Lombardie (-4,8%), le Latium (-2,9%) et le Trentin-Haut-Adige (-1,1%) ont été les régions les moins touchées par ce phénomène.

Comme prévu, entre 2008 et 2018 l’escalade du nombre d’employés à temps partiel a principalement touché le Sud (+355 000 unités équivalent à une variation de +55,4%). Les chiffres concernant le Centre (+226 000 = +41,1%), le Nord-Ouest (+275 000 = +35,7%) et le Nord-Est (+187 000 = +30,1%) sont plus contenus. ). La Campanie, la Calabre et les Pouilles, en revanche, ont été les régions avec le pourcentage de croissance le plus élevé, respectivement de 68,6, 66,7 et 62,3%. Enfin, les Marches (+26%), l’Ombrie (+22,8%) et la Vénétie (+12%) ont été les zones les moins touchées par l’augmentation de la “précarité” du marché du travail.