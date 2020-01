En 2020, en augmentant les ventes, Milan sera à nouveau le moteur

Croissance des métiers, reprise des prix dans les grandes villes alors que, dans les réalités plus petites, la stabilité des valeurs semble avoir été atteinte. Ceci est la photo sur le marché immobilier en 2019 selon Fabiana Megliola, responsable du bureau d’études du groupe Tecnocasa.

Un indice important pour comprendre la tendance positive du marché – dit Megliola – est la réduction de moment de la vente ce qui confirme l’existence d’une demande très vive et d’une offre qui continue de décliner dans certaines réalités, notamment pour les meilleurs types de qualité.

Immobilier: prévisions pour 2020

À la lumière de cela, qu’est-ce que 2020 vient de commencer? La tendance ne sera pas très différente avec l’intérêt pour la propriété, à la fois comme première maison et comme investissement, toujours très vivant comme en témoigne la croissance des demandes collectées par les agences de la Groupe Tecnocasa.

L ‘actif immobilier ce sera toujours une forte attraction pour les investisseurs, en particulier dans les villes qui sont toujours très intéressantes en termes de rendement pour les touristes, les étudiants et les travailleurs hors site. la les loyers devraient en fait encore augmenter en particulier dans les zones où l’offre est rare face à une demande toujours plus élevée.

Selon Megliola, en 2020, les ventes clôtureront environ 600-610 mille transactions et je les prix dans les grandes villes augmenteront légèrement (entre + 1% et + 3%), avec Milan encore une fois pour conduire. Enfin, selon Tecnocasa, en 2020 une tendance se confirmera à partir de 2019, à savoir la reprise de zones périphériques métropoles et arrière-pays des grandes villes, réalités qui seront dynamiques en termes de transactions, mais plutôt stables en termes de valeurs.

Nous attendons retouche des valeurs vers le haut même dans les zones touristiques, surtout si elles se dotent d’infrastructures et améliorent les services aux touristes. la nouvelles constructionsils pourront voir une augmentation des valeurs, surtout s’ils répondent aux critères d’efficacité énergétique et de qualité de la construction, ainsi que des demeures seigneuriales: pour les deux solutions de logement, il y a, en fait, une faible offre. Chez les constructeurs, cependant, la prudence sera de mise, sauf dans le cas de transactions avec une certaine marge.

la temps de vente ils devraient diminuer à nouveau. Les turbulences sur le marché immobilier ont été soutenues, tout d’abord, par la tendance positive du secteur immobilier crédit. la hypothèques ils resteront toujours favorables en 2020, le marché du crédit ne s’écartera pas beaucoup des résultats de 2019 et cela plaide en faveur d’un dynamisme modéré du marché immobilier. On sait cependant que l’incertitude de la tendance économique pèse toujours sur elle, emploi, l’incertitude et la confiance. “