En 2020, plus de la moitié des Italiens ne pourront pas économiser

En 2020, ils augmentent par rapport à l’année dernière, quoique timidement, les optimistes (+ 1,6%) et le pourcentage de ceux qui voient une aggravation de la baisse (-1,1%). Selon le 32e Rapport Eurispes Italie 2020 pour la majorité des Italiens, la situation est restée stable au cours des 12 derniers mois (37,9%), tandis que 37,5% ont plutôt connu une détérioration nette ou partielle. Environ un citoyen sur dix (14,3%) constate également une amélioration, tandis que 10,3% n’expriment pas d’évaluation.

Des familles italiennes contraintes d’utiliser l’épargne

Le rapport fournit une photographie de familles italiennes, dont environ la moitié (47,7%) sont obligées d’utiliser leurs économies pour joindre les deux bouts (+ 2,6% par rapport à 2019). Dans le même temps, quoique légèrement, ceux qui parviennent à épargner (23,7%; + 1,7%). Pour 34,1%, payer l’acompte du prêt il représente un obstacle alors que la situation concernant le paiement des loyers s’améliore (38,7%; -11,3%). Il y a également eu une légère baisse de la difficulté de utilisateurs domestiques (26,1%; -1,6%).

27% des Italiens ne pourront probablement pas épargner au cours des douze prochains mois et 24,8% en sont sûrs; 17,7% pensent qu’il y a de bonnes chances de le faire et seulement 5,2% sont sûrs.

Pendant la crise, la famille reste un havre de paix. Un tiers des Italiens (33,3%) ont dû recourir au soutien financier de leurs proches pour faire face aux difficultés économiques. Au lieu de cela, 12,4% ont été forcés de retourner vivre dans la maison de la famille d’origine. Dans 14,9% des cas, l’aide financière provenait d’amis, de collègues ou d’autres proches (-0,2% par rapport à 2019). En outre, selon le rapport, au moins un Italien sur dix (11,9%) est tombé dans les liens d’usure car il n’a pas pu accéder au crédit bancaire (ils étaient de 7,8% en 2018 et de 10,1% en 2019).

Beaucoup fuient à l’étranger

41,2% de l’échantillon déclare qu’un membre de sa famille a déménagé à l’étranger pour améliorer sa situation économique / professionnelle: dans 22,9% des cas, il s’agissait de transferts vers une autre ville italienne et dans 18 , 3% à l’étranger. Dans le Sud, les îles et le Centre, les transferts à l’intérieur des frontières nationales prévalent (respectivement 39,4%, 34,4% et 19%); tandis que dans le Nord, les transferts à l’étranger sont plus fréquents (27,3% Nord-Est et 15,3% Nord-Ouest) que ceux vers d’autres villes italiennes (15,3% Nord-Est; 12,2% Nord- Ouest).

Les frais médicaux les plus sacrifiés

Faire face à frais médicaux alors c’est un problème pour 22,3% des Italiens (+1,2%). Pour contenir les dépenses de l’année dernière, 32,5% des Italiens ont renoncé aux contrôles médicaux et préventifs et 27,3% ont réduit les dépenses dentaires; 24,8% l’ont fait sans traitements ni interventions esthétiques. Dans une moindre mesure, un Italien sur cinq (20%) a renoncé aux thérapies et interventions médicales ou à des visites de spécialistes pour le traitement de pathologies spécifiques (20,1%).

Parmi les dérogations de l’année dernière, la première place a été l’achat d’une nouvelle voiture (51,4%), suivi par ceux qui ont retardé les rénovations de leur maison (44,2%) et ceux qui ont renoncé à remplacer les meubles appareils ménagers et ménagers usagés (38,2%).