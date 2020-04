En Argentine, ils s’amusent à chercher un trésor de bitcoins pendant la quarantaine

Faits saillants:

L’Argentin Rodolfo Andragnes a inventé le jeu Pirates des graines.

Chaque samedi, le butin sera chargé d’un nouveau trésor en attente de celui qui découvre les 12 clés.

La meilleure option pour éviter la propagation du COVID-19 (coronavirus) est de rester à la maison et de passer du temps avec la famille, mais ne vous ennuyez jamais. C’est ainsi que pense Rodolfo Andragnes, un bitcoiner qui a décidé, pendant la quarantaine, de garder sa famille, ses amis et ses amis proches en Argentine actifs, avec un jeu qui a beaucoup parlé de nos jours et qui s’appelle «Pirates des graines », Une aventure à la recherche des clés qui ouvrent un coffre plein de bitcoin.

«Au milieu du coronavirus et de l’enfermement, notre vie ne doit pas seulement être des vidéos drôles sur WhatsApp, Tiktok ou Facebook. Nous avons cette option de “Pirates des graines” que nous pouvons tous jouer, de n’importe où dans le monde et sans avoir besoin de savoir quoi que ce soit sur les crypto-monnaies. Si vous ne savez rien et que vous gagnez, vous allez avoir une excuse pour vouloir enregistrer vos bitcoins ou les convertir en pesos, même si peut-être dans des moments comme ceux-ci lorsque le dollar monte en flèche et que notre argent perd du poids, votre meilleure décision est sûrement de vouloir les garder ”, dit-il. Andragnes, qui est l’actuel président de l’ONG Bitcoin Argentina.

“Pirates des graines” est un jeu simple à la recherche d’un gagnant, qui sera la personne qui découvre les 12 mots cachés (la graine). Pour le faire, le joueur doit suivre une série d’indices, qui peuvent être testés pour déterminer s’il a découvert celui qui finira par vous amener à saisir le trésor.

“Les indices ne sont pas si directs, Google ne va pas être votre meilleur ami pour le moment. Votre meilleure arme est un peu d’imagination, de réflexion latérale, de connaissances, d’innocence, d’aide, de temps et de patience. Bien sûr, ne partagez pas vos réponses avec les autres équipes car le premier à découvrir les 12 mots, prend tout le butin », ajoute le passionné de bitcoin.

Andragnes s’est inspiré du célèbre jeu PC “The Monkey Island” pour donner du contexte à son jeu “Pirates des graines”. Source: (seedpirates.com)

Pour commencer l’action, vous devez accéder au site Web du jeu seedpirates.com et une fois sur place, commencer à travailler pour découvrir les mots clés qui se trouvent dans chaque case. Chaque piste aide à définir le mot qui va dans chaque case. L’ordre des mots est également déterminant, bien que ce ne soit pas tout à fait clair et que le joueur doive le découvrir, ce qui ajoute un peu plus de difficulté au jeu.

«Si vous êtes déjà un utilisateur de bitcoin, vous pouvez utiliser vos propres outils pour tester les mots et prendre les bitcoins au cas où vous gagneriez. Si vous n’êtes pas un utilisateur de la crypto-monnaie, vous pouvez consulter le groupe Facebook ou Telegram du jeu pour obtenir des conseils », explique Andragnes.

Tous les samedis, à partir de 12h30 dans l’après-midi, la compétition s’ouvrira avec un nouveau trésor. Ce samedi 18 avril, le butin est d’environ 200 $ en bitcoin. Rodolfo Andragnes assure qu’il y a plusieurs semaines, il a commencé à jouer avec sa famille et ses amis, et Il l’a tellement aimé qu’il a décidé de le partager avec le reste du monde, Pour cette raison, il a obtenu le soutien de certaines entreprises qui apporteront des contributions afin que chaque semaine le coffre ait plus de pièces à distribuer.

D’autres jeux ont été développés en Argentine, l’un d’eux est CryptoWars, qui récompense avec des crypto-monnaies, les capacités des joueurs, leur donnant la possibilité de créer un véritable trésor.

Pour mettre en quarantaine, l’écosystème de crypto-monnaie offre plusieurs options et vous pouvez en voir certaines dans l’article que CryptoNews a récemment publié. Avec ces jeux, avec lesquels vous pouvez vous divertir en Argentine et dans toute autre partie du monde, vous pouvez vous permettre de mourir et de revivre de manière virtuelle, de gagner du bitcoin et de vous amuser pendant que vous mettez en quarantaine le coronavirus et sauvegardez la seule vie que vous avez dans ce vrai avion .