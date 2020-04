En matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les baby-boomers ont-ils mieux?

Il y a quelque chose à dire pour économiser de l’argent tout en pouvant faire du télétravail.

L’équilibre travail-vie est souvent un baromètre précis de la santé physique et émotionnelle. Finie l’époque des cartes perforées de la première moitié du 20e siècle et le régime strict de 9 à 5 ans de la première génération des baby-boomers.

Internet a guidé la transition vers un accent plus marqué sur l’aspect «vie» de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les produits libre-service Internet comme Zoom ont remplacé les réunions en personne, qui sont étonnamment inefficaces. Les applications de communication comme Slack ont ​​rendu les conversations de personne à personne et de groupe triviales. Et des outils de gestion de projet tels que Trello ou Asana gèrent les flux de travail de manière numérique et efficace.

Naturellement, avec toutes leurs préférences distinctes et leur savoir-faire technologique, les milléniaux et la génération Z sembleraient être à la fin de la transition précoce vers un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, non?

Pas tout à fait.

Ironiquement, comme la génération Y et la génération Z englobent une plus grande partie de la main-d’œuvre, il semble que le travail à domicile (WFH) et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée soient en faveur des baby-boomers.

Les baby-boomers, proches de la retraite, sont les principaux bénéficiaires des conditions de vie professionnelle plus flexibles des entreprises. Les progrès technologiques ont permis de meilleurs équilibres entre vie professionnelle et vie privée, et les préférences flexibles des jeunes participants se sont traduites par des avantages pour les personnes de plus de 50 ans.

La révolution numérique et le travail à domicile

L’idée qu’Internet ouvre la voie à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée est très simple. Comme nous le savons actuellement avec la pandémie de Covid-19, bon nombre de ces réunions en personne qui duraient pendant des heures pourraient être évitées, résumées dans un e-mail ou effectuées via Zoom. Lorsque la plupart des tâches dans les entreprises modernes, en particulier le secteur des services numériques, sont automatisées et reposent sur des produits logiciels, le besoin d’espaces de bureaux physiques est réduit.

Le commerce s’éloigne de la vente au détail de briques et de mortier et se dirige vers le monde lucratif du commerce électronique. Les services d’analyse de données provenant d’industries allant des informations de voyage en ligne à la modélisation de l’IA pour les mégadonnées infiltrent les soins de santé, la finance, l’image de marque commerciale et plus encore.

Internet confère naturellement de la flexibilité aux professionnels, améliorant leurs options pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée – une tendance que les entreprises rencontrent. En particulier, la WFH permet aux gens de passer leur journée sans que les patrons regardent par-dessus leur épaule ou les obligent à s’asseoir à un bureau inconfortable pendant neuf heures consécutives. Et bien que la FMH soit une préférence distincte pour les jeunes générations, elles ne profitent pas de l’opportunité au niveau des baby-boomers, qui aiment la FMH tout autant que les jeunes générations.

Par exemple, une étude de deux ans menée par le professeur de Stanford Nicholas Bloom sur les baby-boomers WFH a indiqué des améliorations significatives de la satisfaction et de la productivité, malgré le fait que les baby-boomers nourrissent un sentiment beaucoup plus positif envers les milieux de travail traditionnels que les milléniaux. Mais les baby-boomers préfèrent-ils la WFH à des taux plus élevés que les jeunes générations? Oui, ils le font.

Selon une étude NextGen de PwC, 66% des répondants de la génération X et des baby-boomers – le groupe le plus âgé interrogé – ont indiqué une préférence pour la WFH. Les milléniaux ont légèrement reculé à 64%. Une mise en garde remarquable est que les milléniaux, par une marge importante, croient qu’ils seraient plus productifs WFH.

Les résultats ont un sens dans une certaine mesure. Les milléniaux sont plus ambitieux, plus enclins à faire des sacrifices pour gagner des augmentations et sont plus actifs socialement dans le paysage culturel moderne. Les baby-boomers ont une myriade d’expériences avec différentes entreprises et situations économiques et ont développé des “compétences non techniques” au cours de longues carrières. Ils ont fait le travail et sont probablement prêts à passer plus de temps loin du bureau.

La capacité des baby-boomers à assumer des rôles plus flexibles à partir des maisons qu’ils possèdent n’est pas non plus perdue pour eux. Avec des tâches souvent négligées dans les analyses, comme élever des enfants ou des petits-enfants et prendre soin des membres âgés de la famille, il est logique que les baby-boomers préfèrent la WFH.

Ce qui est clair, c’est que, bien que les milléniaux puissent exiger la WFH et des équilibres travail-vie flexibles, ils tirent la norme vers le haut avec tout le personnel. Les jeunes participants sont naturellement plus ambitieux, ce qui implique généralement plus d’heures de travail. Au contraire, les baby-boomers envisagent la retraite, sont probablement fatigués des réunions et s’ouvrent aux conditions de travail plus flexibles que les entreprises instaurent.

Le meilleur de tous les mondes

Vers la fin de leur carrière, les baby-boomers peuvent mieux profiter de la FMH et travailler moins, d’autant plus qu’ils contrôlent l’essentiel de la richesse du pays dans leurs fonds de pension. Les milléniaux sont entassés dans des appartements chers dans les grandes villes avec des salaires plus bas et une longue carrière devant eux, et la plupart pensent qu’ils devront travailler plus longtemps que leurs parents.

Donc, la prochaine fois que vous penserez que la génération Y – avec leurs exigences pour de meilleures conditions de travail – a mieux que les baby-boomers, rappelez-vous que les baby-boomers ont déjà mis le travail, ont plus de richesse et sont heureux de recevoir des changements influencés par les milléniaux au travail -quilibre de vie.

Alors que les baby-boomers se sont vu promettre des fonds de pension et des retraites confortables, ils ont désormais la possibilité de WFH dans le crépuscule de leur carrière grâce à Internet et aux préférences marquées de leurs remplaçants. C’est pourquoi les baby-boomers, et non la génération Y, peuvent avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée de nos jours.

