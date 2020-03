En période d’incertitude, recherchez ces 4 signes de stabilité dans une franchise

Par Kumon

Vous ne pouvez pas prédire la prochaine récession ou catastrophe naturelle. Mais la bonne nouvelle est qu’en tant que propriétaire d’entreprise potentiel, vous avez un certain contrôle – il y a des choses spécifiques que vous pouvez rechercher dans votre prochaine entreprise qui signifient la stabilité, en commençant par une franchise et en choisissant une qui est prête à résister à presque tout.

Comment savoir si une opportunité de franchise potentielle est aussi stable qu’excitante? Un bon point de départ est de rechercher ces quatre signes de stabilité:

1. Solidité financière.

Si vous envisagez une entreprise de franchise qui se trouve dans une situation financière douteuse, votre entreprise peut être terminée avant même qu’elle ne commence. Pour évaluer la solidité financière d’une entreprise, vous voudrez peut-être examiner de près son document d’information financière ou demander à un comptable de confiance de le consulter si les chiffres ne vous conviennent pas.

Les franchises dont la situation budgétaire est particulièrement solide peuvent même offrir une aide financière. Kumon, par exemple, offre des frais de franchise peu élevés de seulement 1 000 $ tout en couvrant jusqu’à 36 000 $ de dépenses.

Crédit d’image: Kumon

2. Assistance.

Que vous soyez un propriétaire d’entreprise expérimenté ou un débutant, il est essentiel d’avoir un système de support solide. Plus tôt vous traverserez des douleurs de croissance, plus tôt vous ferez du jogging suffisamment fort pour relever les défis qui pourraient vous arriver. Donc, lorsque vous recherchez un partenaire franchisé potentiel, assurez-vous de poser des questions directes sur leur infrastructure de support:

Ont-ils une équipe en place pour fournir une formation adéquate? La formation est-elle entièrement en classe ou est-elle également une expérience pratique concrète? Offrent-ils des conseils en ce qui concerne les opérations quotidiennes et le marketing? Peuvent-ils vous mettre en contact avec d’autres franchisés pour répondre à vos questions? Leurs franchisés sont-ils ouverts et prêts à partager? Vous voulez pouvoir construire un réseau de support continu pour l’avenir. Une franchise solide garantira que votre éducation, vos conseils et votre croissance commencent dès le premier jour et se poursuivent tout au long de votre mandat.

3. Un système éprouvé.

Au-delà de la recherche de la solidité financière d’une franchise, elle permet d’avoir une compréhension détaillée de l’historique global de l’entreprise. Ont-ils une histoire de succès à travers le pays? Et en démographie comme la vôtre? Un bon endroit pour commencer votre enquête est de vérifier les classements indépendants tels que «l’Entrepreneur Franchise 500», qui classe les franchises non seulement en fonction de leur solidité financière, mais aussi de leur taux de croissance, de la taille de leur système et de leur stabilité globale.

Pour citer le rédacteur en chef de l’entrepreneur Jason Feifer: «Les 500 entreprises figurant sur cette liste ont toutes quelque chose en commun: elles comprennent ce que les consommateurs veulent maintenant… faire de notre liste signifie qu’ils sont avant-gardistes, agiles et en contact étroit avec les besoins de leurs clients. «Parce que dans un environnement commercial en constante évolution, c’est ce qu’une franchise doit faire pour prospérer.»

4. Demande durable.

Cela peut sembler évident, mais cela vaut la peine d’être gardé à l’esprit: les franchises avec une demande toute l’année par opposition à une demande saisonnière – comme l’aménagement paysager ou un camion de nourriture – vous donnent plus d’occasions de gagner de l’argent, plus de marge d’erreur et plus de sécurité.

Cependant, toutes les entreprises à l’année ne sont pas créées égales. Votre franchise potentielle devrait également avoir des paramètres positifs tels que la fidélisation de la clientèle à long terme – qui a besoin d’une vente unique, alors que les clients pourraient utiliser votre même produit ou service encore et encore pendant une longue période?

Crédit d’image: Kumon

Ce qui fait des entreprises comme Kumon un investissement intelligent, c’est qu’elles ont un long cycle de vie des consommateurs. Le programme de mathématiques et de lecture de Kumon n’est pas du tutorat à court terme; c’est un programme d’enrichissement à long terme. Les enfants commencent dès l’âge de 3 ans et restent souvent jusqu’à la fin du programme. Même s’ils peuvent bien progresser plus rapidement que le niveau scolaire, il faudra encore plusieurs années avant de terminer le travail de niveau secondaire. Parlez de rétention!

Êtes-vous à la recherche d’une franchise stable qui vous plaise également? Kumon est peut-être exactement ce que vous recherchez. Pour en savoir plus sur la franchise Kumon, cliquez ici ou appelez le 844.524.2212.