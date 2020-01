En quoi le service de télévision numérique diffère-t-il de la télévision par câble?

Le monde a connu un changement de paradigme majeur dans la technologie de la télévision avec l’avènement de la télévision numérique. La télévision par câble et les émissions terrestres sont devenues chose du passé avec cette révolution numérique. Dans le passé, le concept de la télévision par câble était assez simple et la technologie numérique a réussi à conquérir l’espace de divertissement à domicile.

Il est assez difficile de faire la différence entre ces deux et conduit souvent à des malentendus. Par conséquent, nous avons élaboré un guide complet expliquant toutes les principales différences entre ces deux. Surtout lorsque vous avez des paquets de câbles Cox ou un fournisseur similaire, il est préférable de comprendre ce que vous avez.

Quelle est la différence fondamentale entre le câble et la télévision numérique?

La télévision par câble utilise la radiofréquence pour diffuser des programmes de télévision. Il s’agit d’un abonnement payant et les signaux sont transmis via des câbles coaxiaux. Le même câble peut être utilisé pour les services Internet haut débit, le téléphone et la radio.

Lorsque la télévision par câble a été introduite pour la première fois dans les années 70, elle a repris le réseau de télévision traditionnel et avait la capacité d’offrir plus de chaînes en haute qualité. Aujourd’hui encore, c’est le support de réception télévisuelle le plus utilisé au monde.

La télévision par câble utilise un décodeur ou le flux est directement lié au téléviseur. Les câbles coaxiaux utilisés ont la capacité de transporter d’énormes quantités d’informations.

À l’inverse, si votre téléviseur reçoit un signal au format numérique, il est appelé télévision numérique. L’introduction de la télévision numérique a permis aux entreprises de mettre à niveau le nombre de chaînes et, surtout, la qualité du son et de la vidéo.

Ce n’est pas ça. La télévision numérique a changé notre façon d’interagir avec la télévision. Il est assez facile d’accès et possède une interface interactive, ce qui facilite la navigation entre les canaux. Plus important encore, cela nous a permis de regarder du contenu archivé à la demande chaque fois que cela était nécessaire.

Comparons différents aspects de la télévision par câble et numérique.

Qualité de diffusion

Le signal TV numérique se présente sous la forme de paquets de données compressées. Les données utilisent une combinaison de 1 et de 0, similaire à ce que nous avons sur les ordinateurs et sur Internet. En raison de cette combinaison, les signaux numériques ne subissent aucune interférence ni perte de signal. Cela signifie que nous pouvons profiter d’une image toujours claire et d’un son de haute qualité.

Les signaux analogiques sont confrontés à plus d’interférences et de bruit, de sorte que la qualité audio et d’image finit par souffrir beaucoup. Au contraire, la télévision numérique est plus efficace en termes de qualité de diffusion et nécessite moins de bande passante.

Multidiffusion

Dans le passé, nous avions une poignée de chaînes. La même chaîne diffuserait notre émission préférée, les actualités et les sports en vedette. Maintenant, tout a changé. Un câble standard offre plus de 100 canaux.

De plus, la qualité du signal dans la télévision par câble dépend largement du signal reçu par la télévision. La télévision numérique reçoit des signaux sous la forme de gros paquets de données et prend donc en charge davantage de canaux. Les canaux que vous obtenez via la multidiffusion sont de haute qualité et les services à la demande sont les plus joyeux. Ainsi, la télévision numérique est supérieure au câble sous plusieurs aspects.

Cohérence

Imaginez que vous regardez Superbowl ou un match de barrage NBA, mais la qualité d’image que vous obtenez est bruyante et incohérente. C’est la pire chose qui soit jamais arrivée et les utilisateurs de télévision par câble font cette plainte assez souvent. La raison derrière cela est la science pure. La télévision par câble subit de nombreuses interférences physiques lors de la transmission de données, ce qui entraîne une réception vidéo et sonore incohérente.

La télévision numérique offre une cohérence supérieure et la qualité d’image est limpide, vous n’avez donc pas à faire face à des inconvénients en regardant votre jeu préféré.

La télévision numérique est différente de la TVHD

J’ai vu beaucoup de gens qui pensent que la télévision numérique est synonyme de TVHD. En fait, ils sont entièrement différents. HDTV ne spécifie pas le mode de transmission. Il s’agit simplement d’un nouveau format d’affichage et peut être numérique ou analogique.

Verdict final!

L’introduction de la télévision numérique a été un grand acte de confiance dans l’industrie du divertissement. Les téléviseurs câblés et numériques ont leur juste part de différences. Ils ont différents concepts et designs. Quelle que soit la technologie utilisée, l’idée reste la même. Il devrait offrir la meilleure expérience visuelle. Le passage du câble au numérique a tout changé et maintenant nous obtenons une meilleure transmission du signal, du son, de l’image et de la qualité de diffusion.