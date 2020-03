En réponse aux suspensions de Broadway, Lin-Manuel Miranda sort un morceau inédit de «Hamilton»

Le créateur de Hamilton a révélé une démo d’une chanson perdue dans le but de stimuler les esprits face au coronavirus.

Mars

13, 2020

2 min de lecture

Lin-Manuel Miranda, créateur de Hamilton et In the Heights, est l’un de ces rares êtres humains qui utilise strictement le pouvoir de Twitter pour propager la positivité. Quiconque suit la force créatrice de la nature sait que son flux regorge de messages inspirants et amusants conçus pour élever les adeptes.

Connexes: De Steve Jobs à Lin-Manuel Miranda, des conseils durables d’incroyables leaders

Face à l’obscurité des théâtres en raison du coronavirus, la légende de Broadway vient de sortir gratuitement une piste de démonstration de Hamilton qui n’a pas fait la coupe finale de la série.

Dans la chanson, Hamilton demande des conseils à George Washington au nom de son «ami» qui s’est retrouvé dans une situation assez difficile. Pour tous ceux qui ont été inspirés par ce spectacle, c’est comme trouver un diamant dans un tas d’or. Cliquez sur son lien pour écouter. Merci, Lin-Manuel!

J’aimerais pouvoir vous offrir la tranquillité d’esprit via cette application.

Des ailes.

Mais je peux vous envoyer de la musique que personne n’a entendu. Voici un morceau de Hamilton / Washington intitulé I Have This Friend. Personne ne l’a entendu, pas même Kail.

Plus drôle si vous m’imaginez et que @ChrisisSingin le chante.https: //t.co/lhkLP0jQeT

– Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 12 mars 2020

.