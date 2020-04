En-têtes de courrier électronique: ce qu’ils sont et comment les lire

Levez la main si vous avez entendu parler de quelqu’un en-têtes d’email, mais je n’ai aucune idée de ce que c’est. Ou pire encore, votre équipe technique vous a peut-être demandé de lui envoyer l’en-tête complet de votre e-mail, et vous le cherchez frénétiquement partout.

Dans cet article, nous allons vous expliquer les en-têtes des e-mails, comment ils peuvent vous aider et, bien sûr, où vous pouvez les trouver exactement.

Qu’est-ce qu’un en-tête d’e-mail?

Les e-mails contiennent trois éléments principaux: le corps, l’enveloppe et l’en-tête. Vous savez probablement déjà le corps d’un e-mail fait référence au texte principal du message. Tout ce qui est écrit dans un e-mail, de «Cher professeur Dumbledore» à «Sincèrement vôtre, Harry Potter», est considéré comme le corps du message. Il peut être vu par l’expéditeur et le destinataire du message.

Le message enveloppe est quelque chose que ni l’expéditeur ni le destinataire ne voient. L’enveloppe correspond aux informations que le programme de messagerie et le serveur sortant utilisent pour communiquer et livrer le message à la bonne adresse e-mail. Ces informations sont créées après que le rédacteur de message a cliqué sur «envoyer» et avant que le courrier ne parvienne dans la boîte de réception du destinataire.

Finalement, l’en-tête de l’e-mail est un journal des détails techniques d’un e-mail que l’expéditeur et le destinataire peuvent voir, bien qu’il ne puisse pas être aussi facilement visualisé que le corps de l’e-mail. Il contient des informations qui donnent aux lecteurs des détails concernant l’expéditeur, le destinataire et le message. Cela inclut toutes les adresses e-mail impliquées dans la conversation, les serveurs par lesquels l’e-mail est passé lors de son envoi, etc. Découvrez à quoi ressemble un en-tête d’e-mail ci-dessous.

À quoi servent les en-têtes de courrier électronique?

Les en-têtes de courrier électronique sont généralement utilisés pour voir des informations telles que qui a envoyé et reçu un message, où le message a transité par un serveur et quel type d’erreurs peut avoir empêché le courrier électronique d’atteindre sa destination. Pour délivrabilité des e-mails, les en-têtes peuvent fournir des informations utiles sur l’interaction positive ou négative avec un message.

Étant donné que l’en-tête contient les informations de routage de l’e-mail, vous pouvez afficher exactement les serveurs, les FAI et les plates-formes de messagerie par lesquels le message a été transmis. Vous pouvez facilement voir si le message électronique était sécurisé et s’il a atteint son destinataire sans erreurs ni modifications. Si le message a rencontré un problème sur son chemin vers sa destination, ou n’a jamais été remis du tout, un utilisateur averti peut consulter l’en-tête et déterminer exactement ce qui a affecté le message. L’email de Harry est-il allé à Aberfoth Dumbledore, au lieu d’Albus? 🤔

Après avoir identifié les problèmes, l’utilisateur peut alors résoudre les problèmes qui aident les nouveaux e-mails à arriver là où ils doivent aller.

En raison de leur capacité à aider à résoudre rapidement de nombreux problèmes de livraison, les en-têtes sont une ressource précieuse pour les organisations soucieuses de délivrabilité et du processus technique d’envoi d’un e-mail. C’est pourquoi il est important, si vous commencez une campagne d’email, de configurer correctement vos systèmes de diffusion au préalable et d’envoyer quelques e-mails de test. Avec les bons outils en place, vous pourrez vous donner une longueur d’avance en matière de délivrabilité avant même que votre e-mail ne quitte votre boîte d’envoi.

Quelles sont les parties standard d’un en-tête d’e-mail?

Les en-têtes des e-mails vous fournissent les informations dont vous avez besoin. le parties standard d’un en-tête d’e-mail sont ci-dessous:

De: Cette section fait référence au nom et à l’adresse e-mail de l’expéditeur, qui sont à l’origine de l’e-mail.À: Cette section fait référence au nom et à l’adresse e-mail du destinataire. S’il y a plus d’un destinataire, le nom et l’adresse e-mail de chaque destinataire apparaîtront dans cette section.Date: Cette section fait référence au jour et à l’heure d’envoi de l’e-mail.

Ailleurs dans l’en-tête, on retrouve également les sections techniques suivantes:

Matière: Cette section fait référence à la ligne d’objet utilisée dans le message électronique.Chemin de retour: Si une erreur est trouvée lors de l’envoi de l’e-mail ou, pour une raison quelconque, l’e-mail ne peut pas atteindre la boîte de réception prévue, l’e-mail sera envoyé à l’adresse indiquée dans cette section. Il sera généralement renvoyé à l’expéditeur – via le “chemin de retour»- spécifié dans la section« de ».Reçu: Cette section fait référence à tous les endroits où le message a été spécifiquement envoyé. Pour chaque point de réception réussi, nous pouvons voir l’adresse IP et les différents protocoles d’authentification (SPF, signature DKIM, DMARC) qui ont (ou n’ont pas) été validés par les différents serveurs.ID du message: Cette section fait référence à l’identifiant unique de chaque e-mail spécifique.Version MIME: Lorsqu’elle est présente, la version MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) fait référence aux programmes qui prennent en charge les pièces jointes aux e-mails en dehors du message principal, comme les images statiques et les composants vidéo et audio.Type de contenu: Cette section fait référence aux différents types de contenu dans chaque message (texte, jpeg, etc.).

Comment trouvez-vous un en-tête d’e-mail dans votre client de messagerie?

Il existe de nombreux fournisseurs de messagerie Web populaires utilisés par les entreprises et les particuliers, et tous contiennent des en-têtes de courrier électronique pour chaque message. Ci-dessous, vous pouvez voir instructions pour trouver des en-têtes sur plusieurs clients de messagerie populaires.

En-têtes d’e-mail dans Gmail

Dans Google Mail, vous pouvez cliquer sur les trois points dans le coin supérieur droit de tout e-mail de votre compte (à côté de la flèche de réponse), puis cliquer sur l’option “Afficher l’original”. Cela vous montrera l’en-tête.

En-têtes de messagerie dans le client et l’application de messagerie Microsoft Outlook (Hotmail)

Sur le site Web de Microsoft Outlook, vous pouvez cliquer sur les trois points dans le coin supérieur droit de l’e-mail, à côté des options de réponse et de transfert. Vous pouvez ensuite cliquer sur «afficher la source du message» dans le menu pour afficher l’en-tête complet de l’e-mail.

Dans l’application Microsoft Outlook, vous pouvez double-cliquer sur l’e-mail pour le voir dans une fenêtre distincte. Ensuite, cliquez sur “fichier” puis sur “propriétés”. Vous pouvez voir les informations d’en-tête dans la section «en-têtes Internet» au bas de l’écran.

En-têtes d’e-mail dans Yahoo! Courrier

Dans Yahoo Mail, ouvrez le message et cliquez sur le bouton “plus” au-dessus. Cliquez ensuite sur “Afficher le message brut”. Cela vous montrera l’en-tête.

En-têtes d’e-mail dans Apple Mail

Dans Apple Mail, vous pouvez ouvrir le message et sélectionner l’option «afficher» dans le volet de menu. Ensuite, choisissez l’option «message» et enfin cliquez sur l’option «source brute». Cela affichera l’en-tête de l’e-mail de votre message.

Que devez-vous retenir des en-têtes de courrier électronique?

Les en-têtes des e-mails peuvent sembler inconnus de ceux qui ne les ont jamais consultés, que vous soyez un vétéran des affaires ou un puissant sorcier. Cependant, ils sont un moyen rapide et facile de découvrir des informations détaillées sur le parcours de vos e-mails et s’ils sont correctement envoyés. Ils sont un élément important d’une bonne stratégie de délivrabilité, et leur familiarisation vous aidera à lancer des campagnes d’e-mails réussies et à visualiser leurs résultats.