Enagás et Alantra lancent un fonds de 150 millions pour la transition écologique

Enagás a conclu un accord avec Alantra à travers lequel ils prévoient de lancer un fonds commun pour investir dans les petites entreprises qui conduisent la transition énergétique. Ce véhicule, appelé Climate Energy Transition Fund, aura une taille de 150 millions d’euros, dont Enagás déboursera au moins 20 et la direction incombera à Alantra.

Ce nouveau fonds recherchera les petites entreprises européennes qui développent leur activité dans des secteurs liés à la décarbonisation de l’économie et qui favorisent la durabilité et l’innovation. Concrètement, il prendra des participations minoritaires dans des entreprises à fort potentiel de croissance dans des secteurs tels que l’hydrogène vert, le biogaz, l’efficacité énergétique, la décarbonisation, la mobilité durable et la digitalisation pour la transition écologique.

Les deux sociétés constitueront une nouvelle société de gestion dans laquelle Alantra détiendra 70% du capital et Enagás les 30% restants et qu’elle sera intégrée dans la division de gestion d’actifs alternative d’Alantra. L’entreprise énergétique, quant à elle, apportera des connaissances techniques et sectorielles. Il convient de rappeler que cette entreprise possède une vaste expérience dans le développement de startups du secteur des technologies propres grâce à son programme Enagás Emprende, avec lequel elle a déjà promu 12 startups dans les domaines de la mobilité durable, du biogaz, de l’hydrogène, de l’industrie 4.0 et de l’efficacité énergétique.

Selon Jacobo Llanza, PDG d’Alantra Asset Management, «avec le lancement de ce fonds, nous avons intégré une nouvelle stratégie d’investissement dans un marché qui dépasse déjà 300 000 millions d’euros. Cela contribue à notre objectif de continuer à offrir des produits à haute valeur ajoutée à nos clients et d’augmenter notre exposition et spécialisation à l’international, dans le but de devenir une référence dans la gestion d’actifs alternatifs en Europe. De plus, cette stratégie répond à l’engagement des deux entreprises de promouvoir les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). » Pour sa part, le PDG d’Enagás, Marcelino Oreja, «la technologie et l’innovation sont à la base de la lutte contre le changement climatique. Dans ce contexte d’urgence climatique, il est nécessaire d’unir les investisseurs engagés dans la durabilité pour faire face aux projets ».

Cette alliance conforte la thèse d’Alantra d’élargir son activité au niveau européen tant dans le pôle patrimonial que dans la banque d’investissement. Concernant le premier, la firme espagnole est depuis longtemps plongée dans une stratégie à travers laquelle elle noue des alliances stratégiques avec des experts du secteur. Dans le cas d’Enagás, par exemple, l’alliance a été signée avec Asabys Partners (une société spécialisée dans le capital-risque) qui a permis à Alantra de pénétrer fortement ce segment de marché. Chez Asabys, il a pris 35% du manager.

Il a également signé l’an dernier un accord pour prendre une participation dans la firme paneuropéenne Access Capital Partners, développant ainsi son activité géographiquement, mais aussi au niveau de la prestation de services (fonds de fonds ou infrastructures, entre autres). Il y a quelques semaines, la cession de 20% de la division de gestion d’actifs (Alantra Asset Management) à Mutua Madrileña a également été clôturée, obtenant ainsi un investisseur de référence pour chacun des métiers qui développent cette activité (capital privé, dette, capital d’amorçage ou immobilier).

