Endesa fournira de l’énergie renouvelable aux magasins du groupe Tendam

Endesa a annoncé qu’elle fournirait des énergies renouvelables en 2020 à tous les magasins et installations en Espagne de Tendam, l’un des principaux groupes du secteur de la mode qui possède des marques telles que Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret ou Fifty.

Plus précisément, le contrat d’approvisionnement signé représente un volume total de plus de 80 gigawattheures (GWh) par an et couvrira près de 800 magasins que les marques Tendam ont en Espagne, ainsi que les sites d’exploitation du groupe dans le pays. .

Cet accord garantira que 100% de l’énergie sera certifiée avec Garantie d’Origine (GdO) délivrée par la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence (CNMC) courant 2020.

Comme indiqué dans un communiqué, le groupe de mode réduira considérablement son empreinte carbone, car il empêchera l’émission de plus de 30 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Le directeur B2B d’Endesa, Juan José Muñoz Rueda, a apprécié l’accord signé avec Tendam et a déclaré qu’il reflète l’engagement de l’énergie avec les clients, “les aidant à atteindre à la fois leurs objectifs d’approvisionnement énergétique et de durabilité, qui aujourd’hui pratiquement toutes les entreprises ont leur feuille de route. »

Pour sa part, le directeur général de Tendam, Ignacio Sierra, a estimé que cet accord permet à l’entreprise d’avancer «de manière décisive dans sa stratégie de développement durable».

«Cette initiative s’ajoute à d’autres promues ces dernières années par le groupe et à l’engagement ferme de nos marques avec une croissance constante de leurs collections durables. Contribuer réellement à la décarbonisation est l’un de nos repères dans le domaine de la durabilité. Sans aucun doute, la consommation d’énergie renouvelable sera décisive pour y parvenir, un jalon important dans notre secteur », a-t-il ajouté.

Cette semaine, Endesa a détaillé avoir investi 225 000 euros l’année dernière pour réformer technologiquement une partie du réseau électrique basse tension Vallès Oriental.

Grâce à cette réforme, l’entreprise souhaite accroître la sécurité des infrastructures situées dans les zones forestières et, surtout, améliorer la qualité et la continuité du service aux clients de Campins, Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor et Vallgorguina.

