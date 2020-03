Endesa renforce la sécurité de l’approvisionnement en électricité

Endesa a décidé d’adopter toutes les mesures de sécurité dans les cinq centres de contrôle du réseau électrique qu’elle possède en Andalousie, Aragon, Îles Baléares, Îles Canaries, Catalogne et Estrémadure, où elle opère en tant que distributeur, afin d’assurer la qualité du service électrique avant la état d’alarme pour la gestion de la crise sanitaire causée par COVID-19.

Les centres de contrôle du réseau sont les centres nerveux du système électrique à partir desquels la transformation et la distribution de l’énergie électrique du réseau de transport jusqu’à sa consommation finale sont contrôlées et supervisées 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour cette raison, son bon fonctionnement est essentiel pour garantir un service aussi essentiel à la société.

Dans le cadre de l’exception provoquée par le coronavirus, Endesa a mis en place un Plan Opérationnel d’Urgence au début de cette crise sanitaire pour assurer la performance de ces centres de contrôle avec des mesures telles que leur duplication, activant des espaces jumeaux d’où le réseau peut être géré en parallèle ; l’interopérabilité des différents centres et postes, pour partager la gestion de différents points; séparer les employés en groupes pour éviter une éventuelle contagion; ainsi que de prendre des mesures extrêmes de propreté et d’hygiène, à la fois personnelle et au travail.

De plus, parce qu’ils constituent un point essentiel du système électrique, ces centres disposent d’une série de mesures de protection visant à garantir leur fonctionnement par commutation automatique, avec plus d’une source électrique pour les commuter si nécessaire; Systèmes d’alimentation sans coupure (UPS), par batteries et autres éléments de stockage d’énergie; et groupes électrogènes; qui entrent en service si la coupure de courant persiste.

Ainsi, un travail exhaustif de supervision et de surveillance des plus de 19.500 km de lignes Haute Tension, 115.900 km de lignes Moyenne Tension, 1.275 postes ou 151.700 centres de transformation qui composent le réseau est réalisé à partir de ces centres de contrôle. Endesa pour pouvoir donner une réponse immédiate en cas d’imprévu.

De plus, ces centres de contrôle sont directement connectés au centre d’appel Endesa, où arrivent les avis des clients qui ont remarqué un problème dans leurs fournitures, afin d’offrir une gestion unifiée de toutes les ressources de l’entreprise. Dans ce sens, ces centres de contrôle offrent également un service exclusif d’information technique pour les communes, dans le but de coordonner avec les services techniques des communes la gestion des éventuels incidents; ainsi que pour les services d’urgence locaux et régionaux et pour les forces de sécurité de l’État.

Grâce aux progrès de l’amélioration et de la numérisation du réseau Endesa, avec l’incorporation de télécommandes qui permettent le contrôle à distance, le CORE peut intervenir immédiatement en cas d’incident, notamment en réduisant le temps de réponse.

