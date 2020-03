Endesa travaille pour garantir le bien-être des clients et des employés

Endesa travaille à l’élaboration et à la mise à jour quotidienne d’un plan global garantissant la fourniture d’électricité et de gaz et le service client, face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus et à l’état d’alarme décrété par le gouvernement, selon l’entreprise.

En ce sens, le groupe a activé une série de mesures extraordinaires dans différents domaines d’action pour faciliter ses clients.

Ces mesures comprennent la cessation des coupures de courant pour l’électricité et le gaz pendant l’état d’alarme, conformément à l’action approuvée ce mardi par le gouvernement.

De plus, pour éviter les déplacements et les contacts physiques, l’entreprise recommande d’utiliser le prélèvement automatique pour payer les factures. Cela peut également être fait via le site Web de la banque, l’application mobile désaffectée ou par téléphone avec la carte bancaire, entre autres.

Concernant la fourniture de services d’urgence pour l’électricité, les appareils électroménagers, le gaz et les équipements (chaudières, thermos …), le groupe met à la disposition de ses clients les équipements techniques nécessaires et adéquats à prendre en charge.

Dans ce contexte exceptionnel, la société d’énergie a également suspendu temporairement les entretiens en face à face dans ses bureaux depuis le 16 mars et alors que l’état d’alarme est maintenu, elle recommande qu’elle soit réalisée en ligne (depuis l’Espace Client Endesa ou l’application mobile endesaclientes) ou par téléphone (via le téléphone gratuit 800760909, 24h / 24, tous les jours).

En outre, par téléphone 900 858 685, l’entreprise continuera à fournir des services de réparation urgente de gaz, des chaudières individuelles d’eau chaude sanitaire, des réparations électriques urgentes et une assistance pour les fournitures essentielles (hôpitaux, chaufferies …).

En tant que protocole de sauvegarde de ses salariés, Endesa a également mis en place le télétravail pour le personnel de tous ses centres de travail dans les territoires où l’entreprise opère et a mis en place les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs qui doivent se rendre dans leur centres de travail.

Ces actions, actives pendant la période de maintien du statut d’alerte, s’ajoutent aux mesures que le groupe a déjà mises en place depuis le début de l’urgence sanitaire, telles que la restriction des déplacements internationaux et nationaux, la suspension des cours de formation, événements d’entreprise et participation à des conférences et événements extérieurs, à l’exception de ceux qui sont essentiels pour assurer le fonctionnement de l’entreprise, ou le renforcement de la propreté dans toutes les installations, entre autres.

