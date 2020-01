Enel, champion du développement durable | WSI

On en parle avec le CFO Alberto de Paoli, appelé à diriger une nouvelle initiative des Nations Unies.

Docteur de Paoli, quel est l’objectif du groupe de travail du CFO des Nations Unies coprésidé par vous?

<< L'objectif de la Taskforce est de regrouper les directeurs financiers des principales entreprises du monde dans un effort commun pour définir les principes et la feuille de route qui peuvent rapidement activer des voies de développement durable basées sur des conditions économiques et financières solides et évidentes.

Nous voulons mettre en œuvre un plan d’action mondial très concret, comme nous le faisons en tant que directeurs financiers dans le travail quotidien, en tirant parti de facteurs tels que la formulation de stratégies et de décisions d’investissement conformes à la objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU, le développement, à travers une expansion significative du portefeuille d’outils disponibles, d’une finance d’entreprise efficace et durable, l’intégration du reporting financier et extra-financier actuellement trop fragmenté, la création d’outils de relance pour que nos fournisseurs s’y engagent les voies du développement durable, la révision des modes de communication et d’interaction avec les investisseurs et les agences de notation en vue d’insérer la durabilité dans les jugements et décisions d’investissement et, plus généralement, une amélioration des méthodes de communication financière sur les questions de durabilité à toutes les parties prenantes. L’initiative impliquera les quelque 10 000 entreprises qui adhèrent aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, prévoyant également un enquête annuelle suivre les progrès de la communauté des directeurs financiers “.

Pourquoi le rôle des directeurs financiers est-il important en termes de durabilité?

«La distinction entre les modèles commerciaux traditionnels et la durabilité est un concept de dépassement. Désormais, le développement durable fait directement partie des processus de base de l’entreprise et des résultats économiques associés, qui ont toujours été à la base du travail des directeurs financiers.

Ainsi, les PDG et les directeurs financiers travaillent aujourd’hui ensemble sur ces nouveaux concepts, tout comme ils ont toujours travaillé ensemble sur les affaires traditionnelles.

La voie qui intègre la durabilité dans le courant dominant de l’entreprise créera une nouvelle perspective sur l’entreprise du futur, une sorte de nouvelle normalité où tous les acteurs de la vie de l’entreprise seront impliqués “.

Comment mesurez-vous les progrès de cette transformation?

“Je voudrais mentionner l’expérience d’Enel, l’une des premières entreprises à avoir réellement abordé les questions de la pleine intégration de la durabilité. Lorsque nous avons fait ce choix en 2015, le Groupe capitalisait environ 30 milliards d’euros, vaut désormais plus de 70 milliards d’euros et est devenu le plus grand service public européen et le deuxième au monde par la capitalisation.

Nous pensons que la meilleure explication de la croissance de la valeur d’Enel se rapporte précisément au choix de poursuivre une modèle d’entreprise entièrement durable qui dans notre cas se justifie dans la transition vers les énergies renouvelables, l’électrification de la consommation finale et le développement des infrastructures et des technologies habilitantes. La production à partir de sources renouvelables a lieu aujourd’hui dans de nombreux pays à un coût inférieur à celui des sources traditionnelles; cela vous permet également de réaliser, dans une période de transition comme celle que nous connaissons, des zones de surperformance qui vous permettent d’améliorer les résultats de l’entreprise d’une part et d’autre part accélérer la décarbonisation même.

Lorsqu’une telle situation commence à être évidente chez les investisseurs, les marchés sont prêts à saisir la transformation très rapidement et, comme en témoigne notre performance actuelle, cela détermine des impacts positifs clairs à la fois sur les marchés des actions et des obligations.

Et ces phénomènes ne sont pas seulement limités à notre expérience, la tendance des indices des entreprises durables commence à avoir une performance améliorée par rapport aux indices traditionnels également au niveau mondial “.

Quelles sont les obligations pour des investissements durables?

«Aujourd’hui, le principal instrument obligataire pour ce type d’investissement est représenté par lien vert, avec lequel les entreprises lèvent des fonds pour leurs projets durables. Les obligations vertes sont un outil valable mais lié à une phase initiale de développement du concept de durabilité ou à la phase où les entreprises gèrent leur cœur de métier d’une part et certains projets durables d’autre part. Avec en plus quelques limites. Tout d’abord, le lien est lié à la réalisation de projets spécifiques même si, une fois réalisé, il est alors garanti par la société dans son ensemble et non par les projets réalisés, créant un mélange évident entre ce qui est durable et ce qui ne l’est pas. Dans un second temps, ce mélange, ajouté aux obligations de reporting nécessaires à la certification de la destination réelle des fonds pour la réalisation des projets indiqués, se traduit par des coûts plus élevés pour l’émetteur; et si les coûts d’émission d’instruments financiers durables sont plus élevés que ceux des instruments traditionnels, leur non-commodité relèvera ce marché à un rôle purement signalétique et non décisif.

Pour cette raison, nous en avons fait à Enel l’innovation financière avec l’émission des nouvelles obligations Sdg «à usage général». Les investisseurs dans ce nouveau type d’obligations sont invités à financer l’entreprise afin d’atteindre certains objectifs liés à la réalisation des objectifs des Nations Unies tels que le pourcentage d’énergies renouvelables par rapport à la puissance installée totale de l’entreprise qui sera atteinte au cours des trois prochaines années.

La destination des fonds n’est donc pas liée à des projets individuels mais à réalisation d’un objectif stratégique de l’entreprise en vue du développement durable. Cela vous permet vraiment de diversifier les instruments de financement durable et de demander aux marchés des coûts d’émission inférieurs, s’il devient clair que les entreprises qui choisissent de changer leurs stratégies en vue de la durabilité sont plus rentables et moins risquées, il est légitime de demander que le coût de l’argent est plus faible. Une remise d’environ 15% est en effet ce que nous avons obtenu du marché dans notre première émission pour une valeur d’environ 4 milliards d’euros, sur une demande totale d’environ 14, avec une maturité de 7 ans et un taux autour de 0, 4%.

Cependant, de nombreuses innovations de ce type sont nécessaires pour que le monde de la finance durable puisse devenir le nouveau financement des entreprises. À ce jour, les obligations vertes ne représentent que 2% de toutes les obligations émises dans le monde, mais nous sommes convaincus qu’il y a beaucoup plus d’investissements durables, il y a donc un décalage entre ce qui est déjà investi dans la durabilité et ce qui est financé avec instruments actuels “.

Et quels plans avez-vous pour Enel à l’avenir?

“Au cours des trois prochaines années, nous augmenterons le pourcentage de sources de financement durables sur la dette globale d’Enel. Les instruments financiers durables, qui représentent aujourd’hui 22% de notre dette, pèseront 43% à la fin du plan d’affaires 2020-22 et 77% en 2030. Cette utilisation accrue des instruments financiers durables nous permettra de réduction significative du coût de la dette».

