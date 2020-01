Énergie: avec le marché libre, vous économisez sur la lumière mais pas sur le gaz

A partir du 1er janvier 2022, tel qu’établi par le récent décret Milleproroghe, nous dirons au revoir au régime protégé de l’électricité et du gaz naturel. Mais combien il est commode de passer au marché libre et comment la possibilité d’économies évoluera dans les années à venir indique la dernière étude SosTariffe.it selon laquelle pour la lumière, avec la transition vers le marché libre, il sera possible d’économiser jusqu’à 23%, alors que pour le gaz dans 2 ans, nous pourrons dépenser encore plus que maintenant.

Lumière: en 2021 économies de 154 euros

Selon l’étude, compte tenu uniquement de la lumière, l’utilisateur typique du 2019 vient de terminer en passant au marché libre a réussi à économiser 85 euros, soit 14% de ce qu’il aurait dépensé pour rester dans le régime de protection plus élevé. Au début de 2020, opter pour un fournisseur d’électricité du marché libre sera encore plus pratique. En effet, tout au long de l’année il sera possible d’alléger les factures de 112 euros. Cela signifie une économie de 18% par rapport à la plus grande protection.

Par ailleurs, dans deux ans, selon l’étude, la situation tendra à s’améliorer en réussissant à mettre de côté 150 euros en 2021, avec une économie estimée à 23%.

Gaz: au cours des prochaines années, nous dépenserons un peu plus

En revanche, les perspectives d’économies ne sont pas aussi attrayantes pour le gaz naturel. Si l’utilisateur en 2019 a réussi à économiser 15 euros, soit seulement 1% par rapport à la plus grande protection.

En 2020, par exemple, vous pouvez encore économiser 7 euros (1% d’économie). Mais 2021 marquera un record négatif. Le marché libre, au lieu d’alléger les factures de gaz, les alourdira très peu (environ 2 euros sur l’année), enregistrant ainsi un solde négatif sur le front de l’épargne (- 0,18%).