Enfant à l’arrivée: plus de 200 000 familles demandent un prêt

Avoir un enfant cela coûte et les familles ne sont pas toujours en mesure de supporter ces dépenses au point qu’au cours des 3 dernières années, environ 210000 familles ont demandé un prêt pour couvrir les frais liés à la grossesse ou à la première année de vie de leur enfant.

Grossesse: en 9 mois, les familles dépensent plus de 3 000 euros

Les données ressortent de l’enquête réalisée pour Facile.it par mUp Research et Norstat selon laquelle pour les dépenses ordinaires des neuf mois d’une grossesse, des visites gynécologiques aux médicaments layette, les familles dépensent en moyenne 3411 euros pour leur premier enfant, 2754 pour le second. Pour 52,6% des familles participant à l’enquête, l’épargne et les contributions de l’Etat n’étaient pas suffisantes et donc l’aide de tiers, les grands-parents (43,5%) dans la plupart des cas, mais environ 125 000 ont été utilisés. les familles ont demandé un prêt dès les 9 mois de la grossesse. À qui le prêt est-il emprunté? Dans 5,2% des cas, le prêt a été demandé à un membre de la famille, tandis que dans 3,4% à une société de crédit. Au niveau territorial, la tendance à demander un prêt est plus forte dans les régions du sud, plus faible chez les familles du nord-est.

Le bébé arrive: 40% demandent un prêt

L’enquête s’est d’abord concentrée sur les dépenses liées à la première année de vie du bébé. Entre couches, nourriture pour bébé, vêtements, visites et autres biens, la facture totale atteint, en moyenne, 3 577 euros pour le premier enfant (un peu moins, 2 811 euros, à partir du second). Près de 40% des personnes interrogées ont déclaré avoir couvert ces coûts en recourant à des tiers. Encore une fois, ce sont souvent les grands-parents ou les proches parents qui ont payé les frais de leur poche (29,1%), alors qu’environ 155 000 familles ont demandé un prêt (9,8%), réparties entre celles qui adressée à un membre de la famille (6,2%) ou à une société de crédit (4,6%).

Les régions du centre de l’Italie et du sud sont les principaux emprunteurs. Ceux qui encourent des dépenses extraordinaires après l’arrivée de leur fils diminuent: seuls 16% ont changé de voiture, 10,1% ont rénové leur maison ou 8,7% en ont acheté un.

Combien coûte la garderie ou la baby-sitter?

L’enquête révèle également qu’en 2019, moins d’une famille sur trois avait accès à un nid public. De là, environ 40% ont eu recours à une solution payante; 31,7% ont inscrit l’enfant dans une crèche privée, 12,5% ont choisi une baby-sitter pour s’occuper des enfants en l’absence de leurs parents.

Combien dépensez-vous? Pour le nid privé en 2019, les Italiens ont dépensé, en moyenne, 531 euros par mois. Pour faire face à ces dépenses, 8,5% des personnes interrogées, soit plus de 41 mille familles, ont une nouvelle fois demandé un prêt aux membres de la famille ou aux sociétés de crédit, 15% dans les régions du Nord-Ouest, où les coûts sont nettement plus élevés élevé.

Les frais encourus par ceux qui ont choisi la baby-sitter sont légèrement inférieurs; en 2019 le Familles italiennes qui a utilisé ce service a payé, en moyenne, 464 euros par mois.