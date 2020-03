Enfants à la maison. Garde d’enfants et congé spécial: les mesures sur la table du gouvernement

La suspension des cours, qui durera (sauf prolongation) jusqu’au 15 mars, oblige les familles à réorganiser leur temps ou leurs ressources pour s’occuper de leurs enfants, qui resteront à la maison. Si certaines régions, comme la Ligurie, se déplacent pour assurer un soutien financier aux couples dans lesquels les deux conjoints travaillent, pour l’instant, aucune mesure ad hoc n’a encore été approuvée par le gouvernement national.

Congé parental extraordinaire

Le ministre de l’égalité des chances et de la famille, Elena Bonetti prévu dans une interview avec Radio Capital qu’une subvention pour faire face aux dépenses supplémentaires dues à la baby-sitter pourrait être la prochaine décision de l’exécutif:

“Je pense à la possibilité de prise en charge des frais de garde d’enfants, avec des bons, ce sont des propositions pour lesquelles des évaluations économiques sont en cours”. Une autre option sur la table est celle qui fournit “congé extraordinaire pour les parents». Ce congé pourrait s’appliquer, suppose-t-on, même à ceux qui ont épuisé le congé parental par âge de l’enfant (12 ans) ou par jours (10 mois au total entre les deux parents). «Il existe de nombreuses formes de congé», a déclaré Bonetti, «nous penserons à un outil pour les travailleurs indépendants.

“L’Europe a été sollicitée pour des fonds et les dépenses dont elle a besoin doivent être mises en place pour soutenir les familles”, a ajouté le ministre. En ce qui concerne l’utilisation du soutien de grands-parents pour les soins aux enfants, Bonetti a déclaré qu’il voulait éviter, dans la mesure du possible, “trop ​​de contagion entre les enfants et les grands-parents, avec un congé extraordinaire pour les parents”.

Bon pour la baby-sitter

Parmi les possibilités évoquées par Bonetti, il y aurait la réintroduction de bons d’achat de services de garde d’enfants, introduits expérimentalement depuis 2013 et supprimés par la suite à partir de 2019. Cette mesure prévoyait la possibilité pour la mère qui travaille de “demander, à la fin du congé de maternité et dans les 11 mois suivants, en alternative au congé parental, des bons d’achat de services de garde d’enfants “, peuvent être lus sur le site de l’INPS.

“Nous avions déjà un chèque baby-sitter qui n’a pas été réintroduit dans la dernière loi de finances, un tel formulaire pourrait être réactivé de manière extraordinaire”, a expliqué le ministre.

Ecobonus et référence 730

En dehors de la sphère strictement liée à la garde d’enfants, le gouvernement évalue de nouvelles mesures de soutien économique à la consommation des ménages. En particulier, comme le prévoyait le ministre du Développement économique, Stefano Patuanelli:

“Le renforcement de l’éco-bonus est fondamental. Une mesure qui avec la déduction de 65% a énormément augmenté l’investissement dans la construction qui est l’un de nos piliers productifs “a déclaré le ministre de Sole 24 Ore, suggérant de porter” la déduction pour l’efficacité énergétique à 100% et l’accompagner ” avec la remise sur la facture “.

Une dernière mesure de sursis, déjà approuvée par l’arrêté du 28 février, consiste à avancer les délais de présentation du modèle 730, du 23 juillet au 30 septembre. Ainsi, il y aura plus de temps pour la préparation des données par les entreprises et les agents de retenue.