Eni met son supercalculateur au service de la recherche sur les coronavirus

Il y a quelques mois, on parlait du supercalculateur HPC5 d’Eni comme de la machine informatique la plus puissante du monde, capable d’effectuer 52 millions de milliards d’opérations mathématiques en une seconde. La compagnie pétrolière italienne a annoncé que cette infrastructure de superordinateurs sera désormais mise à disposition pour la recherche scientifique sur le coronavirus, ainsi que leurs propres compétences en modélisation moléculaire. L’architecture hybride du HPC5 rend cette machine particulièrement efficace dans le développement d’algorithmes de simulation moléculaire.

Partenariat d’Eni avec Cineca

La collaboration, explique une note d’Eni, se développera au sein du projet européen EXSCALATE4CoV dirigé par la société biopharmaceutique Dompé, qui regroupe des institutions et des centres de recherche d’excellence en Italie et dans d’autres pays européens, dans le but d’identifier les médicaments les plus sûrs et les plus prometteurs dans la lutte contre le coronavirus. Plus précisément, Eni contribue déjà aux travaux dans le cadre d’un partenariat avec un consortium de recherche à but non lucratif, Cineca. Dans le cadre de ce partenariat, des universités, des centres de recherche nationaux et le ministère italien de l’Université et de la Recherche collaborent.

“L’équipe de travail conjointe effectuera la simulation moléculaire dynamique des protéines virales considérées comme pertinentes dans le mécanisme d’infection Covid-19, afin d’identifier, grâce à l’utilisation de bases de données contenant 10 000 composés pharmaceutiques connus, les plus efficaces”, a expliqué Eni, “Par la suite, une activité sera développée pour la recherche de nouvelles molécules antivirales spécifiques à travers le criblage de milliards de structures”.

Descalzi: “Nous sommes honorés d’apporter une contribution”

“Dans un moment d’urgence mondiale comme le présent, nous devons mobiliser toutes les ressources disponibles dans le but de remporter le défi que nous avons devant nous”, a déclaré Claudio Descalzi, PDG d’Eni, “nous sommes honorés comme Eni de pouvoir donner notre contribution pour essayer de trouver des solutions à ce défi pour l’humanité “.

“Nous sommes convaincus que cette collaboration peut contribuer de manière significative à l’obtention d’un résultat prochainement et peut également être un modèle pour la reprise”, a ajouté le directeur du département de supercalculation de Cineca, Sanzio Bassini.