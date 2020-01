Enquête CFO: le ralentissement économique se concentrera sur l’UE et la Chine

Les directeurs financiers des grandes entreprises nord-américaines ont réduit leurs craintes d’un ralentissement économique, mais sont presque unanimes à croire que l’économie ralentit déjà ou est sur le point d’y entrer. Et que cela se fera surtout sentir en Europe et en Chine. Ce sont les premières preuves qui ont émergé de l’enquête du cabinet de conseil Deloitte “Cfo Signals Survey”, qui rassemble les points de vue des directeurs financiers d’entreprises américaines, mexicaines ou canadiennes avec au moins 3 milliards de revenus annuels.

Dans le détail, 69% des personnes interrogées pensent que les conditions économiques en Amérique du Nord sont toujours “bonnes”, alors que seulement 18% pensent la même chose qu’en Chine et seulement 7% par rapport aux conditions européennes.

En particulier, la Chine souffrirait de la transition vers une économie davantage axée sur la demande intérieure, tandis que les répercussions de l’élévation des barrières commerciales avec les États-Unis (qui rendent les produits chinois exportés moins compétitifs) se font sentir.

Par conséquent, “l’Amérique du Nord est clairement l’endroit où les entreprises continuent de se concentrer davantage sur l’investissement”, a déclaré Sandy Cockrell, chef du programme Deloitte Global Cfo.

Les craintes de récession diminuent

Si au début de 2019 le sentiment que l’économie américaine pouvait entrer était assez répandu, ou en tout cas il avait retenu l’attention des médias, le jugement semble désormais nettement plus prudent. Au premier trimestre, 15% des directeurs financiers atteints par Deloitte ont déclaré s’attendre à une récession en 2020. Dans l’enquête réalisée au dernier trimestre, seuls 3% des directeurs financiers y croient encore. Il faut cependant rappeler, comme évoqué au début, que 97% pensent que la phase de ralentissement a déjà commencé ou qu’en tout cas elle sera observée dans l’année. Une partie de l’optimisme manifesté à l’égard de l’économie américaine est justifiée par la conclusion de l’accord de phase un entre la Chine et les États-Unis, qui pourrait être un prélude à de nouvelles mesures d’assouplissement de leurs politiques commerciales respectives. “S’il était possible de conclure ces accords commerciaux, ce serait la chose la plus importante”, a déclaré Cockrell, “l’incertitude d’avoir à évaluer les chaînes d’approvisionnement rend les budgets et les prévisions extrêmement difficiles … s’il parvient à faire la lumière sur cela, je le verrais comme un élément favorable “.

Quant au jugement sur la situation actuelle des marchés boursiers, les directeurs financiers sont assez clairs en considérant les valorisations actuelles comme excessives. 77% des personnes interrogées le pensent, tandis que 4% seulement pensent que les parts sont globalement sous-estimées – moins de la moitié par rapport à l’enquête précédente.