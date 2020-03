Enregistrer les demandes de prestations de chômage Atteindre le numéro d’enregistrement

Les demandes initiales d’allocations de chômage de l’État ont atteint 3,28 millions au cours de la semaine précédant le 21 mars, contre 282 000 au cours de la période précédente.

En octobre 1982, le nombre de demandes hebdomadaires de prestations de chômage le plus élevé était de 695 000.

Les économistes interrogés par . avaient prévu une hausse à 1 million mais les prévisions envisageaient une augmentation à 4 millions.

Aux États-Unis, les demandes d’aide au chômage sont passées de 282 000 à 3 283 000 la semaine précédente. Nouveau record absolu. Ils sont 4,94 fois le maximum atteint lors de la Grande Récession (2009). pic.twitter.com/DJlhJKI83X

26 mars 2020

L’augmentation exponentielle la semaine dernière intervient face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, qui a forcé la fermeture de restaurants, boutiques et hôtels, ainsi qu’un arrêt des compagnies aériennes.

Presque tous les États ont cité Covid-19 comme la cause de l’augmentation des demandes d’allocations de chômage, avec de fortes répercussions sur les services de restauration, l’hébergement, les divertissements et les loisirs, les soins médicaux et le transport.

