Entraînez-vous en isolement avec ce gymnase à domicile complet

Obtenez un entraînement complet du corps n’importe où.

Mars

22, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Alors que les gymnases ferment dans toute l’entreprise et que les poids personnels se vendent en ligne et dans les magasins, il peut être difficile de maintenir un programme d’exercice pendant les périodes d’auto-isolement. Le grand air est toujours là, bien sûr, mais une course ne vous aidera pas à développer certains groupes musculaires et, soyons honnêtes, le temps est imprévisible à cette période de l’année. Au lieu de cela, vous pouvez amener le gymnase à votre domicile avec le BodyBoss 2.0 Portable Home Gym.

Le BodyBoss 2.0 a recueilli plus de 1,7 million de dollars sur Kickstarter et Indiegogo, car il s’agit d’un outil d’entraînement complet et utile. Cette configuration portable simule des milliers de dollars d’équipement d’entraînement, vous permettant d’obtenir un entraînement complet du corps n’importe où. Il est conçu pour être léger, compact et portable mais suffisamment polyvalent pour vous permettre de personnaliser le poids avec lequel vous travaillez en utilisant des bandes de résistance.

Besoin d’un peu de motivation? BodyBoss 2.0 est livré avec un programme d’entraînement en ligne gratuit, vous donnant accès à des entraîneurs en direct et enregistrés chaque fois que votre horaire le permet afin que vous puissiez vous familiariser avec le système tout en brûlant des calories.

L’auto-isolement n’est pas une excuse pour arrêter de faire de l’exercice et maintenant, “je n’ai pas l’équipement” n’est pas non plus. Le BodyBoss 2.0 Portable Home Gym est disponible pour 152,15 $ avec un code promo à durée limitée: FLASHSAVE15.

