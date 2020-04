Entrepreneurs et gouvernement: histoires d’amour et de haine

OPINION

Bloomberg Businessweek

La relation entre les hommes d’affaires mexicains et le gouvernement tout au long du 20e siècle et jusqu’à présent au 21e siècle a été une histoire de rencontres et de désaccords, d’amour et de haine.

Le secteur des affaires mexicain moderne est vraiment né avant la Seconde Guerre mondiale.

Deux processus simultanés se sont produits dans les années 30 et 40. D’une part, les régimes politiques issus de la Révolution mexicaine, à travers la distribution agraire et des actions telles que l’expropriation du pétrole, ont largement dissous la couche commerciale issue de la fin du XIXe siècle.

Parallèlement, dans le processus naissant d’industrialisation du pays, notamment dans les années 40, un groupe d’entrepreneurs locaux a commencé à émerger, grandissant sous la protection de l’État.

Dans ce processus, cependant, il y a eu quelques exceptions. Le cas des hommes d’affaires de Monterrey est le plus significatif. L’industrie de la capitale Nuevo León a commencé à croître avec le nouveau siècle et a été affectée dans une moindre mesure que les autres latitudes de notre pays par la révolution mexicaine.

Ainsi, la Brasserie Cuauhtémoc, par exemple, fondée en 1890, interdit le commerce du verre puis celui du carton. Dans une large mesure, les industriels de Monterrey ont grandi de leur propre initiative.

Dans d’autres parties de la République, des processus comparables se sont produits avec des groupes à plus petite échelle.

Malgré ces exceptions, le grand processus d’industrialisation de notre pays, qui a pris un nouveau souffle dans les années 1950, a été mis en scène par un secteur des affaires étroitement lié au gouvernement issu de la Révolution.

Pendant plusieurs décennies, le transit des hauts fonctionnaires du secteur public vers les entreprises privées était habituel à la fin de leur responsabilité publique.

La vision économique qui prévalait au cours de ces années visait à développer l’entreprise nationale par le biais du protectionnisme commercial, la création de banques de développement, les contrats du secteur public, le soutien fiscal, entre autres éléments.

Le milieu des affaires avait besoin du gouvernement et le gouvernement avait le soutien total des hommes d’affaires.

Bien qu’il y ait eu quelques désaccords, comme dans le mandat de six ans d’Adolfo López Mateos, qui a soutenu la révolution cubaine et a eu quelques penchants étatiques, il s’agissait en fait de petits ennuis.

Dans les années 1960, un nombre important de sociétés étrangères ont commencé à arriver, en particulier des États-Unis, qui cherchaient à profiter de la croissance du marché mexicain et étaient également proches de l’État.

C’est précisément au cours de ces années que s’est produit ce que l’on a appelé le «miracle mexicain», dans lequel le produit intérieur brut du pays a augmenté à un rythme moyen d’environ 6% par an pendant plus de trois années consécutives.

La croissance accélérée a également généré de grandes inégalités dans le pays et progressivement il y a également eu un affrontement entre les classes moyennes émergentes dans les villes et un système politique archaïque, ce qui correspondait à une étape où le pays était principalement minier, agraire et sans éducation. .

L’expression la plus claire de ces contradictions a été le mouvement étudiant de 1968.

Dans ce contexte, l’alliance entre l’État et le secteur privé s’est renforcée.

Cependant, le mouvement étudiant de ces années a déclenché des alarmes au sein du gouvernement concernant les risques politiques et les tendances ont commencé à émerger qui recherchaient une plus grande ouverture politique et un changement du modèle économique, que beaucoup dans la société considéraient comme générant de profondes inégalités.

Luis Echeverría, qui a pris la présidence de la République en 1970, faisait partie de ces tendances. Son gouvernement avait une forte tendance étatique, qui supposait qu’une plus grande participation de l’État à l’économie était essentielle, même au détriment des espaces du secteur privé et de la stabilité du système économique national.

Ainsi, une nouvelle politique économique a été créée qui a créé un énorme déficit des finances publiques et produit la première rupture majeure entre le secteur privé et le gouvernement.

L’un des protagonistes fondamentaux de cette rupture a été le Groupe de Monterrey, qui a réussi pendant plusieurs décennies à se consolider en tant qu’acteur économique clé du pays. Les hommes d’affaires de Monterrey ont mené la rupture avec le gouvernement Echeverría, surtout après le meurtre, dans une tentative d’enlèvement, d’Eugenio Garza Sada, l’un de ses patriarches les plus renommés. Dans ce contexte, le Business Coordinating Council (CCE) a été fondé.

Le désordre économique produit par les politiques de Luis Echeverría a provoqué la première grande crise financière à la fin de 1976, lorsque 22 ans de stabilité des taux de change ont pris fin.

L’arrivée au gouvernement de José López Portillo semble remettre les choses à leur place, depuis que son administration a commencé à lancer un appel à l’unité et à l’alliance avec le monde des affaires.

Ce n’était pas que des mots. Depuis que d’énormes gisements de pétrole ont été découverts au cours de ces années, de grandes quantités de ressources ont été générées qui non seulement ont catapulté les dépenses de l’État, mais ont également permis une croissance significative pour plusieurs groupes d’entreprises.

Au cours de cette période, cependant, il y a eu des désordres et des excès, générant un endettement insoutenable qui a finalement entraîné un nouvel effondrement financier qui a conduit à la dévaluation du peso et à la suspension des paiements sur la dette extérieure.

Enveloppé de désordre et de catastrophe, López Portillo a cherché quelqu’un à blâmer et a trouvé le bouc émissaire chez des banquiers privés.

La nationalisation des banques le 1er septembre 1982 a marqué une deuxième grande rupture entre l’État mexicain et le milieu des affaires national.

Tout au long du prochain mandat de six ans, le pays a traversé une crise sans fin qui a conduit à l’hyperinflation et à une crise de la dette extérieure.

Ce n’est qu’à l’arrivée de Carlos Salinas de Gortari en 1988 qu’un nouvel arrangement est intervenu entre l’État et les hommes d’affaires.

Salinas a dirigé un projet de modernisation qui a privatisé des entreprises publiques, notamment la banque qui avait été nationalisée. De plus, il a négocié un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. Le secteur privé mexicain a de nouveau approché de près le nouveau gouvernement avec lequel il s’est pleinement identifié.

Les crises financières mexicaines récurrentes étaient de nouveau présentes en 1994, lorsque la monnaie a été dévaluée et qu’une grave crise a éclaté qui a pratiquement conduit à la faillite de l’ensemble du système financier national.

Le gouvernement Ernesto Zedillo a alors orchestré un sauvetage soutenu par le président américain Bill Clinton, qui venait d’arriver à la Maison Blanche.

Malgré les difficultés économiques, l’alliance entre le secteur privé et l’État s’est maintenue pendant le mandat présidentiel de Zedillo et, par la suite, lorsque la transition politique s’est produite avec l’arrivée de Vicente Fox, le premier chef de l’opposition arrivé au pouvoir exécutif. En outre, il n’y a pas eu de changement substantiel dans les relations entre les hommes d’affaires et le gouvernement mexicain dans les deux administrations suivantes, dirigées par Felipe Calderón et Enrique Peña Nieto.

En 2018, un gouvernement soutenu par les forces de gauche, dirigé par Andrés Manuel López Obrador, est arrivé à la présidence de la République pour la première fois.

Les relations du président actuel avec les hommes d’affaires ont été très complexes depuis la première fois qu’il a accédé à la présidence en 2006, lorsque le CCE a lancé une campagne pour tenter de l’empêcher.

Dans ce contexte, on pensait qu’en décembre 2018, une énorme fracture dans les relations entre les entreprises et le nouveau gouvernement allait commencer.

La décision d’annuler l’aéroport de Texcoco, annoncée en octobre 2018, semble confirmer ce fait. Cependant, au début du nouveau gouvernement, une politique budgétaire saine a permis d’exister la possibilité d’un dialogue productif entre les entreprises et la nouvelle administration fédérale.

Bien qu’il y ait eu un tumulte antérieur, la division la plus claire est apparue après la crise causée par la pandémie de coronavirus.

Les hommes d’affaires ont exigé que le gouvernement mexicain, comme c’était le cas avec d’autres gouvernements dans le monde, lance un programme de sauvetage pour les secteurs les plus touchés et, surtout, pour les petites et moyennes entreprises.

López Obrador a complètement rejeté cette proposition, créant, selon la vision du secteur privé et de la plupart des experts, les conditions d’une crise économique la plus profonde des 90 dernières années.

C’est le grand contexte du nouvel écart qui s’est créé entre le secteur privé et le gouvernement.

Nous ne savons pas si ce sera transitoire ou s’il implique vraiment une rupture définitive qui marque l’histoire économique de notre pays.

Nous ne savons pas non plus s’il y aura des répercussions économiques et politiques de cette fracture.

Mais, en faisant la rétrospective historique, nous percevons que cela pourrait avoir des impacts durables sur la confiance des investisseurs et la croissance du pays.