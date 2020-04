Entrepreneurs, la fin est proche, la réinvention arrive

(Remarque: selon la version de certains entrepreneurs, il y a un côté B autour de l’Entrepreneurial Capital Trust, car ils soutiennent que beaucoup de ses ressources étaient destinées à des fonds de canetons, avec des opérations de garage, qui sont nées du ventre de l’INADEM éteint)

La montée des cendres viendra et les entreprises qui, bien sûr, ont de la liquidité, mais surtout qui ont la capacité de sympathiser avec un consommateur qui manifestera de nouvelles pathologies survivront; en même temps, qu’ils migrent rapidement vers les plateformes numériques et qu’ils construisent leur organigramme en fonction des nouvelles conditions du marché.

Pour l’instant, les opérations qui ont représenté les années d’or de l’entreprise sont suspendues. Ils reviendront mais sous des règles différentes. Ce jour, il y a une profonde dévotion aux fonds pour préserver votre capital dans votre portefeuille. Rien de plus. Il y a peu de poudre à investir. Même aujourd’hui, un changement tectonique se produit dans l’entrepreneuriat et dans d’autres entreprises (qui est en phase avec la déclaration du Business Council de l’été dernier et avec la récente lettre de Larry Fink, président et chef de la direction de BlackRock): bénéfices ils ne sont pas la seule priorité, tandis que l’argent est roi.

AVIS: L’importance de la liquidité pour relancer l’activité productive

Personne ne va chauffer son portefeuille? Les périodes de crise sont, par nature, des occasions. Il y a quelques jours, plusieurs fonds ont adhéré à une sorte de serment de ne pas renoncer à ses engagements, de ne pas abuser des conditions du marché et, en somme, de fonctionner décemment. Un échantillon d’intégration et de bonnes pratiques.

