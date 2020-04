Entreprise fructueuse, industrie en croissance – Business to Business

La «durabilité» est devenue en quelque sorte un «mot à la mode» récemment, mais au moins une entreprise rurale d’Auckland a fait de son mieux pour tirer le meilleur parti des produits disponibles.

Avec des mesures pour pénétrer plus profondément le marché chinois rentable sur les cartes, la société prévoit d’attirer encore plus de Kiwi, la directrice générale de DryNZ, Anne Gibson explique:

«Nous pensons qu’il y a une forte demande pour nos produits en Chine. Nos sachets de fruits à boire purs de Nouvelle-Zélande sont pratiques et peuvent être utilisés comme arôme ajouté à presque tout », dit-elle.

«En particulier, il convient au congee [Chinese rice porridge], qui est l’un des petits déjeuners les plus populaires en Chine. Les fruits à boire purs de Nouvelle-Zélande contiennent du miel de Manuka et des fruits secs de Nouvelle-Zélande. Rien d’autre n’est ajouté. Nous sommes sûrs qu’ils seront un succès. “

Bien que l’épidémie de coronavirus ait bloqué l’intention de commencer à fournir ces sachets directement aux consommateurs (qui passeront commande en ligne), Ann dit que le retard a été bénéfique, dans une certaine mesure, pour garantir que l’entreprise est bien préparée.

Ces dernières années, la «durabilité» et la «valeur ajoutée» sont devenues des mots d’ordre alors que le secteur primaire de la Nouvelle-Zélande est invité par le gouvernement à sortir des sentiers battus, garantissant que notre avenir horticole reste viable. En utilisant au mieux les produits, DryNZ semble chanter en harmonie avec ce refrain élargi.

“C’est exactement ce que nous faisons; c’est la philosophie de l’entreprise », confirme Ann. “Nous n’avons pas besoin de prendre les plus beaux fruits et légumes; nous pouvons utiliser des fruits et légumes qui ne seraient pas si susceptibles de se vendre dans les supermarchés et qui pourraient autrement être gaspillés. “

En plus de s’approvisionner en fruits et légumes le plus près possible de la base commerciale dans le sud rural d’Auckland, l’approvisionnement direct des consommateurs (ainsi que par le biais d’autres fabricants) aide cette entreprise à augmenter sa marge bénéficiaire tout en réduisant la taille de son empreinte carbone.

«À l’heure actuelle, 80% de nos produits séchés sont destinés aux fabricants, dont 20% directement aux consommateurs. Mais, une fois que notre initiative Pure New Zealand Drinking Fruit sera lancée, je pense que ces chiffres seront inversés. En vendant plus directement, nous pouvons certainement réduire encore plus notre empreinte carbone. »

Qu’il s’agisse de sécher des fruits pour ses nouveaux fruits à boire et de fournir des fruits à la gamme de thé Ti Ora, DryNZ cherche à conserver autant de nutriments et de saveurs que possible dans les produits crus. Et, cette entreprise locale espère tirer le meilleur parti (pratiquement) de son seul sous-produit dans un proche avenir également.

«Il y a toujours une perte de nutriments et de saveur mais, grâce à notre [vacuum drying] méthode, qui extrait l’eau à un rythme très doux, nous sommes en mesure de maintenir ces pertes à un minimum absolu », explique Ann. «Tout ce que nous faisons, c’est éliminer l’eau. Donc, après le processus de séchage, il nous reste très peu, à part le jus, qui a bon goût! » Dit Anne. «Nous espérons pouvoir avoir [the juice] prêt pour le marché dans un an ou deux. En plus de cela, nous travaillons également sur le recyclage de l’eau que nous utilisons pour nettoyer les produits. “

En raison de la popularité des produits de DryNZ et des mesures imminentes pour accroître sa part de marché chinoise, un troisième séchoir de qualité industrielle a été mis en service et devrait être opérationnel dans les neuf mois – en raison de sa qualité et de sa capacité, Ann s’attend à ce que la société augmenter sa production globale (environ) sept fois.

Cependant, alors que le marché mondial des fruits et légumes secs portables et durables se développe, DryNZ devra peut-être se développer à nouveau assez rapidement. La Chine est peut-être le prochain marché que cette entreprise cherche à conquérir, mais le marché américain lucratif attire également.

“Je dirais que, dans quelques années, nous aurions également besoin d’un autre sèche-linge”, ajoute Ann. «Dans le monde, le marché est énorme, potentiellement dans les milliards! Dans l’état actuel des choses, nous ne desservions que moins d’un pour cent du marché international, mais tant que la demande continuera de croître, nous aussi! »

Par Jon Rawlinson