Entreprises: cinq conseils pour grandir en temps de crise

Planification stratégique à long terme et approche flexible. Il y a deux facteurs clés qui Entreprises italiennes Je ne dois pas perdre de vue s’ils veulent continuer à croître même dans un contexte de forte volatilité, comme celle induite (également) par la propagation de Covid-19.

C’est ce qui ressort de Moniteurs Deloitte, le cabinet Deloitte Consulting dédié aux services de conseil stratégique, qui a présenté les résultats de la recherche “Comment gagner en période de volatilité: stratégies à l’épreuve des crises”, qui identifie pour les PDG des entreprises italiennes des outils fondamentaux pour faire face à une période de incertitude

“Aujourd’hui, contrairement à ce qui s’est passé avec la crise de 2008, les entreprises italiennes sont plus résistantes et prêtes à faire face à un contexte de forte volatilité, également grâce à l’amélioration de la performance de certains indicateurs fondamentaux, la solidité financière, la diversification géographique du portefeuille clients et la capacité d’innover “, a-t-il commenté Carlo Murolo, Leader Monitor Deloitte Italie.

La plus grande résilience des entreprises italiennes est confirmée par certaines données clés telles que niveau des investissements immatériels, qui ont enregistré une augmentation de 23% depuis 2008, une tendance extrêmement positive de l’import / export des entreprises nationales avec une balance des paiements de +39,3 milliards en 2018, et enfin une nette amélioration de l’indice d’endettement / capital social, de 63,2% en 2009 à 52,9% en 2019.

Cependant, Carlo Murolo continue:

«Nos recherches montrent que les fondamentaux budgétaires sont un ingrédient clé, mais pas suffisant, pour prospérer en période de stagnation ou de récession. Une stratégie claire à long terme et une approche nouvelle et avancée de la planification stratégique font la différence pour gagner en temps de crise. “

Planification stratégique: une priorité pour les PME italiennes

La définition d’une vision stratégique à long terme est un élément fondamental, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une composante fondamentale du tissu entrepreneurial italien.

Manuel Pincetti, Partner Monitor Deloitte qui ont participé à la recherche, souligne que:

“La définition d’une orientation stratégique claire à long terme est un point d’attention particulière pour les PME, le cœur battant de l’économie italienne. Comme le souligne le récent sondage sur les entreprises familiales de 2019, seule 1 entreprise sur 2 dispose d’un véritable plan stratégique et la plupart (77%, près de 4 sur 5) des dirigeants d’entreprises familiales affirment ne pas avoir défini de direction pour propre réalité au-delà de 5 ans, comme preuve d’une approche typiquement réactive des événements qui caractérise la gestion de nombreuses PME italiennes. “

Le segment pivot de l’économie italienne est donc, si, d’une part, il est certainement plus prêt et résilient aux impacts économiques d’une nouvelle crise, d’autre part, il démontre la nécessité d’évoluer de manière significative du point de vue de l’approche et de la méthode vers la stratégie.

5 lignes directrices pour grandir dans un avenir proche

Monitor Deloitte a donc développé 5 lignes directrices utiles pour que les PDG, dirigeants et dirigeants d’entreprises italiennes continuent de rivaliser et de croître sur le long terme quelle que soit la tendance de l’environnement macroéconomique:

Imaginez l’avenir. Les scénarios susceptibles de se matérialiser à l’avenir étant multiples, il est nécessaire de planifier avec une vision à long terme, de pouvoir gérer les incertitudes et de poser les bases d’une future expansion.

Définissez le chemin

À partir d’un examen attentif des menaces et des opportunités, il est essentiel d’établir le chemin que l’entreprise devra suivre pour atteindre le positionnement stratégique souhaité.

Agir de manière décisive

Il est très important de définir des orientations stratégiques caractérisant l’avenir de votre entreprise en peu de temps. Se préparer à l’avance, au lieu de réagir, vous permet de conserver des avantages compétitifs et de travailler dans des conditions plus favorables.

Devenir et penser “agile”

Une approche flexible vous permet de saisir plus d’opportunités, non seulement en intervenant sur la stratégie et l’organisation, mais surtout en travaillant sur la culture d’entreprise pour favoriser un changement continu.

Ne copiez pas la recette des autres

Il est essentiel de construire votre propre modèle d’entreprise adapté au contexte spécifique dans lequel vous êtes compétitif, alors qu’il s’avère inefficace de copier les meilleures pratiques des autres ou des recettes préemballées.