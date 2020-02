Entreprises: comment le travail va évoluer dans dix ans. Les figures professionnelles les plus demandées

la monde du travail, grâce aux grandes transformations hi-tech, le P.transforme. Un discours qui s’applique également au secteur ventes et marketing. Quelles seront les professions les plus recherchées en 2030? Et quelles fonctionnalités seront les plus appréciées?

Telles sont quelques-unes des questions de la nouvelle édition de “Jobs of the Future”, la recherche menée par Hays, une entreprise de recrutement de premier plan spécialisée, adressée à un panel de 700 professionnels italiens du secteur Ventes & Marketing pour étudier comment le secteur évoluera d’ici 2030.

«À l’avenir, il y aura une demande croissante de ressources capables de s’adapter rapidement au progrès technologique continu – commente Alessandro Bossi, directeur Hays -. Même le secteur Les ventes et le marketing enregistreront cette tendancepar conséquent, la demande de professionnels experts en services multicanaux augmentera et la flexibilité sera l’une des compétences les plus appréciées des travailleurs de demain “.

Selon les données recueillies par l’enquête Hays, les «cinq premiers» des profils Ventes et Marketing les plus recherchés par les recruteurs d’ici 2030 verront la plus haute marche du podium Analyste numérique avec 91,6% des préférences, tandis que la deuxième place est i Stratège numérique (88,5%) et le troisième i Stratège en contenu Web (84,1%). Le Digital CRM Manager et le Gestionnaire de contenu numérique (avec un pourcentage très similaire, respectivement 82,7% et 82,2%) et, enfin, le responsable e-commerce (81,6%).

En revanche, selon 53% de l’échantillon, d’ici 10 ans, entre 20% et 50% des métiers actuels du secteur pourraient disparaître, supplanté par la vague technologique. Surtout, les chiffres moins spécialisés compenseront l’avancée du numérique: selon 38,9% des répondants, le Gestionnaire de comptes clés traditionnel, en plus de Spécialiste marketing (29,7%) et le directeur des ventes (28,4%), tous deux sans compétences numériques. 25% misent sur un avenir incertain également pour les marques «traditionnelles» et les chefs de produits.

Dans le secteur Ventes & Marketing la demande de professionnels “Digital Friendly” il sera de plus en plus massif et naîtront des figures professionnelles liées à la diffusion de nouveaux outils et de nouvelles technologies. Par exemple, pour 48,6% de l’échantillon, Consultant en marketing se spécialiseront dans l’IA, tandis que 45,4% des répondants seront nés experts en Expérience Client, donc des professionnels dédiés à la création d’expériences de shopping – notamment en ligne – de plus en plus personnalisées pour le consommateur.

Nous assisterons également à la naissance du Responsable Neuromarketing (44,7%), des experts en profilage et des diffuseurs étroits (33,4%), en plus des responsables du marketing en réalité augmentée (32%). De plus, la diffusion de plus en plus répandue d’Analytics, outils utiles pour collecter de grandes quantités de données, impliquera à l’avenir une forte demande de professionnels hautement spécialisés, capables de lire, d’analyser et d’agréger les Big Data de manière stratégique pour l’entreprise. .

Pour 67,3% de l’échantillon, dans l’ensemble la demande de professionnels des ventes et du marketing augmentera, en se concentrant toujours sur des chiffres capables de couvrir de nouvelles tâches liées aux technologies numériques. Cependant, il convient de noter qu’en raison du développement technologique rapide, les compétences les plus demandées par les entreprises sont actuellement difficiles à trouver sur le marché du travail et cette tendance devrait encore s’accentuer au cours des prochaines années. Les employeurs ont de plus en plus de mal à trouver des professionnels qualifiés pour être employés et, selon 8 professionnels sur 10 (80%), même le secteur des ventes et du marketing n’est pas à l’abri de cette tendance.

Diriger la question “Dans quelle mesure vous sentez-vous à jour en matière d’innovation technologique?”, Près de 7 répondants sur 10 (68%) disent se sentir en phase avec leur temps. Mais pour être constamment en phase avec les nouvelles technologies, la formation continue est essentielle: 36% des professionnels interrogés, en effet, soutiennent qu’il faut se mettre à jour tous les 6 mois, alors que 35% même tous les 3.

la La vente et le marketing sont un domaine où les nouveaux joueurs apprennent beaucoup sur le terrain et où l’expérience est fondamentale. C’est précisément pour cette raison que 61% des personnes interrogées affirment qu’un expert professionnel du secteur n’a rien à craindre par rapport aux figures plus juniors, tant qu’il est toujours désireux d’acquérir de nouvelles connaissances pour suivre son époque.