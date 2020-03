Entreprises non essentielles fermées aujourd’hui, voici la liste des activités autorisées

Vendredi dernier, après l’annonce, le Premier ministre Giuseppe Conte a signé le Dpcm qui suspend la productions non essentielles à travers le pays et qui contient le liste des activités autorisées.

La validité du Dpcm et des ordonnances émises jusqu’à présent est normalisée le 3 avril.

«Les dispositions du décret prennent effet à la date du 23/3/20 et sont en vigueur jusqu’au 3/4/20. Il en va de même, cumulativement à ceux visés dans le décret du Premier ministre 11/3/20 ainsi qu’à ceux prévus par l’ordonnance du 20/3/20 du ministre de la Santé dont les modalités d’effectivité, déjà fixées au 25 mars 2020 , les deux sont prolongés jusqu’au 3 avril 2020 “, lit le texte.

Le commentaire des syndicats a été positif:

“Nous pensons que le contenu du décret est insuffisant par rapport à cet objectif et que la méthode à laquelle il est parvenu à être défini est inacceptable”, a déclaré dans un communiqué de presse conjoint CGIL, CISL et UIL, soulignant que les syndicats “dans cette phase difficile du pays, ont toujours représenté le la nécessité d’accorder la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs “et, avec le protocole, il a exhorté” le gouvernement à suspendre toutes les activités non essentielles, répondant ainsi à la nécessité de contenir l’infection “.

Selon le nouveau Dpcm, il y a une centaine d’articles sur la liste des activités qui restent ouvertes.

Au-delà de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement liée au secteur pharmaceutique et agroalimentaire, les activités d’extraction de pétrole et de gaz, la fabrication d’articles textiles, techniques et industriels, le commerce de gros de produits du tabac, les transports et les services postaux ne s’arrêtent pas. et coursiers, activités hôtelières, services de communication et d’information, activités juridiques et comptables, études d’architecture et d’ingénierie, services de sécurité, centres d’appels, réparation et maintenance d’ordinateurs, activités de réparation de appareils électroménagers et articles ménagers, personnel domestique.

Il est expliqué à cet égard que:

“Les entreprises dont les activités sont suspendues en raison de ce décret achèvent les activités nécessaires à la suspension d’ici le 25 mars 2020, y compris l’expédition de marchandises en stock”. Les activités qui, avec la disposition, sont suspendues, “peuvent toujours se poursuivre si elles sont organisées en mode distant ou en travail agile”.

“Les entreprises dont les activités ne sont pas suspendues respectent le contenu du protocole partagé de régulation des mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 sur le lieu de travail et de le contenir, signé le 14 mars 2020 entre le gouvernement et les partenaires sociaux”.

Il vient aussi

«Interdit à toute personne physique de se déplacer ou de se déplacer par des moyens de transport publics ou privés depuis la commune dans laquelle elle se trouve actuellement, sauf pour des besoins de travail avérés, d’urgence absolue ou pour des raisons de santé; en conséquence, à l’article 1, paragraphe 1, lettre a) du décret présidentiel du 8 mars 2020, les mots “.

Voici la liste complète des activités qui restent ouvertes, publiées sur le site Web du gouvernement: