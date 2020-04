Entreprises traditionnelles qui ont connu une résurgence ces derniers temps

Il y a un tas d’entreprises qui, à un moment donné, semblaient trop démodées pour survivre à cette époque. Certains ont été remplacés par de nouvelles technologies, ou d’autres ont été écartés par des concurrents plus importants. Mais, avec l’augmentation de la popularité des objets rétro, de nombreuses professions autrefois menacées recommencent à prospérer. Examinons plus en détail certains des exemples les plus intéressants.

Barbiers messieurs

Traditionnellement, les hommes se rendaient chez le coiffeur local, sans rendez-vous, attendaient leur tour et se faisaient couper par leur coiffeur habituel. Mais au cours des années 80 et 90, de nombreux barbiers traditionnels ont trouvé le commerce difficile car de nombreux hommes ont adopté les tendances «métrosexuelles», comme ils étaient étiquetés à l’époque, tout cela signifiait que plus d’hommes allaient dans des salons unisexes. Mais de nos jours, la tradition est de retour avec une frange et des barbiers offrant des rasages; les coupes traditionnelles etc. sont partout.

Livraisons de lait

Presque tout le monde faisait livrer son lait à la porte par le laitier local. Cela a été organisé directement à partir de la laiterie. Mais nous nous sommes tous habitués à obtenir absolument tout dans les supermarchés massifs. Mais ces jours-ci, il y a eu une réelle volonté de ramener les livraisons de lait, cela semble rassurer les gens et c’est une bonne idée de soutenir directement l’industrie locale.

Microbrasseries

Il n’y a pas si longtemps, chaque ville du pays avait une brasserie locale, c’était une partie importante du caractère de la ville. Mais nous nous dirigeons vers ce retour, les bières artisanales et les bières blondes font fureur maintenant, et vous trouverez à peine une ville de taille raisonnable sans microbrasserie ou deux dans la région.

Livraison d’épicerie

Les épiciers locaux chargeaient volontiers une charrette ou un vélo d’épicerie et faisaient le tour du quartier ou du village en abandonnant les commandes d’autrefois. Cela peut ressembler à quelque chose d’un vieux film ou d’un roman, mais c’est comme ça. De nombreux détaillants d’épicerie se rendent compte du fait que dans un monde où les délais sont rapides, comme la famille et le travail, il est formidable de pouvoir commander et faire livrer vos marchandises ou ramasser vos courses. Cela peut être fait rapidement en ligne, et ce ne sont pas seulement les supermarchés qui le font, toutes sortes d’épiceries et de charcuteries indépendantes livreront des boulangeries aux boucheries et bien plus encore.

Agriculture à petite échelle

Nous ne pensons pas souvent à acheter directement auprès de l’agriculteur avec des produits modernes. Mais avec une agriculture à petite échelle, nous avons cette opportunité beaucoup plus qu’auparavant. Les magasins de ferme sont en augmentation, combinant souvent une épicerie fine et une épicerie avec un café ou un café. Ces endroits vendent des produits principalement élevés sur place. Vous ne pouvez pas devenir beaucoup plus frais que ça! Il y a aussi la prolifération des marchés fermiers dans le pays maintenant; cela permet de vendre des produits locaux et éthiques à intervalles réguliers.