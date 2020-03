Entreprises vertes: dans le top 100 des plus durables au monde, il y en a quatre italiennes

Les entreprises italiennes doublent leur présence dans la dernière édition du classement Global 100 de Corporate Knights, le classement annuel qui classe les cent sociétés cotées les plus durables au monde.

Parmi ceux-ci se distingue, Enel, qui entre pour la première fois dans le classement habituel établi par le groupe canadien, se plaçant en huitième position avec un score de 81,77%.

Le classement place les entreprises avec au moins un milliard de dollars de chiffre d’affaires sur la base de quatre paramètres (durabilité, santé financière, type de produits vendus et pénalités financières reçues) et, par la suite, sur 21 autres paramètres spécifiques à chaque industrie, liés à la gestion des ressources naturelles, du personnel, des revenus propres et de la performance des fournisseurs.

En tête du classement se trouvent deux sociétés danoises: Orsted A / S, une entreprise active dans le secteur de l’énergie, qui occupe la première place, suivie par Chr.Hansen. La troisième place revient au Finlandais Neste Oyl, actif dans le secteur pétrolier. Le Cisco américain fait de même.

Les entreprises italiennes terminent dans le classement

Il se confirme également parmi les cinquante premières entreprises erg, qui par rapport au classement de l’an dernier, est passé de la 16e à la 35e position (score de 71,59%), tandis que Intesa Sanpaolo, également présent dans le classement 2019, gagne 41 positions et passe de la 80e à la 39e position (score de 71,20%).

Fait également ses débuts dans le Global 100 2020 Assurances générales en 69e position avec un score de 62,71 pour cent.

Parmi les banques, le record vert revient au Néerlandais Ing suivi d’Intesa Sanpaolo (39e place).

Géographiquement, le France est en tête du classement des pays du Vieux Continent avec neuf entreprises vertes, suivi du Finlande, qui en a six. Sur un pied d’égalité Royaume-Uni, Danemark et Allemagne avec cinq. En quatrième placeItalie avec quatre entreprises durables.