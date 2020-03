EOS approuve les modifications de sa gouvernance pour financer de nouveaux projets

Un nouveau programme de financement de projets liés à l’EOS a reçu la première des quatre approbations possibles par 34 producteurs de blocs. L’approbation intervient au milieu d’une série de critiques, car le nouveau mécanisme n’aurait pas de méthode efficace pour mesurer les risques des initiatives.

Le système de proposition EOS Worker (WPS) a été présenté conjointement par les producteurs de blocs EOS Nation et Attic Labs. Sur les 21 principaux producteurs de blocs, 19 ont voté en faveur de la proposition, le minimum étant de 15 voix.

Grâce à son compte Twitter, EOS Nation a indiqué que le vote représentait “une volonté claire des détenteurs de jetons et que nous allons maintenant de l’avant avec les prochaines étapes pour mettre en œuvre le WPS dans EOS”. La deuxième étape dont parle le producteur de blocs est d’approuver le transfert de 50 000 jetons EOS d’eosio.names à eosio.wps. La troisième phase serait de mettre en œuvre le contrat intelligent WPS dans eosio.wps et enfin d’initialiser le nouveau système de gouvernance.

Concernant le fonctionnement de ce nouveau programme, EOS Nation avait indiqué ce qui suit:

“Ce mécanisme de vote et de distribution décentralisé est régi par les règles codifiées dans les contrats intelligents WPS, permettant à tout compte EOS de proposer un budget pour leur projet spécifique”, a déclaré EOS Nation, qui a ajouté que les producteurs de blocs choisis par les détenteurs de jetons seront chargés de voter sur eux. “Chaque proposition qui passe est payée directement depuis eosio.wps sur le compte EOS qui a proposé le travail”, a-t-il expliqué.

Ceux qui souhaitent soumettre un projet de proposition doivent payer une commission non remboursable de 100 EOS à eosio.wps. Le budget maximum sera de 25 000 EOS qui seront disponibles pour chaque période de vote de 30 jours. Le financement d’eosio.wps provient des frais accumulés sur les comptes eosio.names et eosio.ramfee.

Pour qu’un projet soit favorisé par le financement, il doit passer par les approbations multi-signatures prévues (MSIG). Il s’agit d’un système en quatre étapes, comme celui mis en œuvre pour l’approbation de ces modifications, dans lequel au moins 15 des 21 producteurs principaux de blocs doivent donner leur approbation. Si les propositions sont évolutives ou peuvent être étendues, elles doivent avoir au moins 20 votes positifs.

Critique des changements

Avant d’être approuvé, Brendan Blumer, PDG de Block.one, la société derrière EOS et développeur du protocole EOSIO, s’est dit préoccupé par la les effets possibles que le mécanisme pourrait avoir sur le réseau. Sur un fil TwitterBlumer a déclaré:

«Autoriser socialement les producteurs de blocs à diriger les fonds des détenteurs de jetons vers des projets sans retour sur valeur clair ou mesurable est risqué et peut ouvrir la porte à la corruption et à un examen externe. Le financement décentralisé est nouveau et passionnant, je suis en faveur de projets spécifiques qui explorent comment ces modèles peuvent rivaliser avec les modèles hérités, mais je pense que sans durabilité, applicabilité et rendements mesurables, ils ont un mauvais pronostic “, a déclaré Blumer.

Le mécanisme en cours d’intégration dans la gouvernance d’EOS est similaire à celui approuvé l’an dernier par Dash avec la Dash Investment Foundation (DIF). Le DIF est la propriété du réseau Dash dans lequel il est voté par les masternodos pour ou contre les propositions présentées dans le DIF.

Au moment de la publication de cet article, le prix d’EOS, la crypto-monnaie associée au projet, était de 2,25 dollars américains par unité avec une variation négative de 1,24% au cours des dernières 24 heures selon les enregistrements de LiveCoinWatch.