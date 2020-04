Épargne gérée: analyse de Rosti (Vanguard) sur le rapport Esma sur les coûts des fonds

Simone Rosti, responsable de Vanguard pour l’Italie, commente le rapport de l’ESMA consacré aux coûts et performances des fonds d’investissement européens et l’avis de l’ESMA sur l’extension éventuelle du modèle RDR à l’Union européenne.

L’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers) est récemment intervenue sur des questions relatives aux rétrocessions dans la distribution de produits financiers et aux coûts des fonds communs de placement.

Dans le rapport final contenant ses avis à la Commission européenne, l’ESMA a souligné comment l’extension du modèle RDR à l’Union européenne, l’ensemble de règles qui interdit aux conseillers financiers britanniques de recevoir des commissions d’incitation liées au placement de l’investissement est une voie difficile à suivre, car le modèle ne prend pas en compte les situations nationales spécifiques.

Nous ne croyons pas L’avis d’Esma mais cela arrêtera la marche vers modèles de conseil en honoraires et croissance de la gestion d’actifs en Italiece qui est un aspect positif.

La mission de Vanguard est de garantir à tous les investisseurs les meilleures chances de succès en matière d’investissement. C’est pourquoi nous soutenons ouvertement élimination des conflits d’intérêts dans la distribution et nous pensons que l’interdiction pour les intermédiaires de recevoir et de suspendre des rétrocessions conduit à une plus grande transparence des coûts, à une expansion de l’offre de produits et au développement de la concurrence.

L’AEMF est également intervenue sur les coûts et les performances des fonds d’investissement distribués aux particuliers dans l’Union européenne avec la publication de son deuxième rapport statistique annuel.

Le rapport a montré qu’en 2018, la performance des fonds n’a pas dépassé 0,2%, contre 8,3% en 2017, soulignant plutôt comment le les coûts, qui sont restés sensiblement stables et diminue légèrement (1,5% par an en 2018 contre 1,6% en 2017), ont une forte incidence sur les rendements finaux, notamment en ce qui concerne les fonds gérés activement. Bien que ces fonds aient effectivement connu une surperformance brute par rapport aux fonds passifs et aux ETF, la différence n’était pas suffisamment importante pour compenser les coûts plus élevés qu’ils ont facturés.

Dans le détail, les coûts étaient supérieurs à 1,5% dans le cas des fonds d’actions actifs, alors qu’ils étaient en moyenne de 0,6% pour les fonds passifs et les ETF.

Les investisseurs doivent être conscients que l’équation selon laquelle payer plus devient plus n’est pas vraie. la comparaison entre gestion active et passiveen fait, il s’est toujours concentré sur la comparaison de la performance des fonds actifs et passifs. Vanguard a toujours soutenu que la vraie comparaison entre les deux types de gestion doit être déplacée vers un autre plan: celui des coûts.

Le coût est en fait le seul élément que les investisseurs peuvent contrôler, contrairement aux conditions des marchés financiers. Les faibles coûts, en particulier, se traduisent par une moindre érosion des rendements, en particulier à long terme. Vanguard est également en faveur d’une plus grande divulgation des coûts et des charges découlant de MiFID II et de l’importance pour les investisseurs de comprendre l’impact des coûts sur les rendements nets.

En particulier, dans le contexte des rapports ex ante, nous pensons que les données devraient être fournies sous une forme simple et désagrégée (au niveau du produit individuel) et agrégée (au niveau du portefeuille).

Les maisons de produits devraient fournir à l’investisseur estimation des coûts et des charges pour l’investissement choisiainsi qu’un tableau pour comparer ces coûts avec ceux d’autres produits similaires. Dans le reporting ex post, nous pensons que la présentation des coûts sous une forme détaillée et détaillée (produit par produit, ISIN par ISIN) peut aider les investisseurs à mieux comprendre le coût total d’investissement et, implicitement, le véritable retour sur investissement net .