Épargne gérée: en décembre, l’actif a atteint un nouveau record de 2,288 milliards

Fin d’année avec le signe plus pour l’industrie économies gérées. Selon ce qui ressort de la carte mensuelle d’Assogestioni en décembre, le total des entrées nettes s’élève à +10,3 milliards d’euros.

Ce résultat, basé sur des données préliminaires, conduit à 73 milliards d’euros le solde des abonnements depuis le début de l’année. En décembre, la collecte de fonds communs de placement s’élevait à 3,8 milliards, tandis que la gestion de portefeuille totalisait près de 6,5 milliards.

Les actifs gérés par l’industrie atteignent 2288 milliards, un nouveau record historique, soit plus de 270 milliards de plus que le chiffre enregistré fin 2017.

En décembre je fonds équilibrés ils marquent +416 millions en décembre 2019 pour un total annuel de 4,7 milliards. la fonds du marché monétaire au lieu de cela, ils ont déclaré des sorties de fonds en décembre 2019 avec -205 millions, bien que le solde de l’année reste positif à +979 millions.

En ce qui concerne la nationalité, les fonds de droit italien ont enregistré une entrée nette négative de 519 millions en décembre pour un total de -11,4 milliards sur l’année. Les fonds de droit étranger ont enregistré des souscriptions pour +3,7 milliards en décembre et +15,2 milliards au total pour 2019.

Fonds ouverts: entrées nettes à 3,2 milliards en décembre

Selon la carte mensuelle, 51% des actifs sont investis dans la gestion de portefeuille (1 162 milliards), les 49% restants dans des fonds communs de placement (1 126 milliards). En décembre, les entrées nettes de fonds ouverts se sont élevées à 3,2 milliards d’euros. Les souscriptions d’un mois ont été orientées vers les produits obligataires (+ 2,3 milliards), les actions (+ 560 millions), les produits équilibrés (+ 416 millions) et flexibles (+ 226 millions).

Intesa Sanpaolo enregistre la meilleure performance

Au niveau de l’entreprise, la performance du groupe se démarque à nouveau Intesa Sanpaolo avec plus de 6,8 milliards d’entrées, principalement concentrées sur Eurizon (6,1 milliards). À suivre Bureau de poste italien (2 981,9 milliards) e Amundi (1 606,9 milliards). Les sorties importantes du mois proviennent du groupe général ce qui représente -1 169,7 milliards. Un signe négatif également pour Anima Holding (-1.167,5 milliards).

selon Massimo Mazzini, Responsable Marketing et Développement Commercial d’Eurizon (Groupe Intesa Sanpaolo) «Le mois de décembre montre des dépôts positifs pour les fonds et pour la gestion, à la fois de détail et institutionnels. Le financement était particulièrement important sur les fonds caractérisés par une accumulation progressive en bourse, ce qui permet à l’investisseur de répartir l’investissement sur les marchés au fil du temps et de ne pas se soucier du moment de l’entrée, nous pensons que c’est l’une des solutions possibles pour investir l’excès de liquidité présent dans les portefeuilles clients. En ce sens, le groupe Intesa Sanpaolo a montré des résultats importants dans le processus de conversion de l’excès de liquidité en ce type de produit. Le segment de la clientèle institutionnelle, en particulier le monde de l’assurance, a également contribué de manière significative aux entrées très positives de décembre. “