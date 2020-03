Épisode 1: Agissons maintenant ou mourrons plus tard avec le Coronavirus

Parlons sans exagération, sans jaunissement ou avec nos préjugés. Le Coronavirus poursuit son cours, démontrant une fois de plus combien nous sommes fragiles en tant qu’espèce humaine. Mais il y a une solution, agissons tous maintenant et ne laissons pas cette nouvelle pandémie nous atteindre!

Andreas Antonopoulos a publié avec force sur son twitter aujourd’hui: «Agissez dès aujourd’hui ou de nombreuses personnes mourront“

Les villes d’Italie les ont mises en quarantaine, à l’instar de la Chine. Les matchs d’hier et d’aujourd’hui de la Ligue des champions se sont déroulés à huis clos. Bien que le pays européen ait eu connaissance des flambées de virus sur son territoire, il n’a pris aucune décision avant cette semaine.

Sur le continent américain, bien que les choses n’aient pas été aussi graves, les cas augmentent de plus en plus. Personne ne semble rien y faire.

Contrairement au vieux continent ou à la partie nord de notre continent, nous savons que nos systèmes de santé ne sont pas de très bonne qualité, du moins pas auxquels la plupart peuvent avoir accès. Par conséquent, en Amérique latine, c’est une autre histoire, différente des pays avec Coronavrirus.

Qu’attendrons-nous? Qu’est-ce que nos gouvernements qui ont plus de défauts que de vertus prennent des mesures? Ou nous nous protégerons ainsi que nos proches et économiserons contre le coronavirus.

Un journaliste du célèbre journal numérique de Medium, Tomas Pueyo, présente les données et comment cela pourrait être troublant à l’avenir. À moins que chacun de nous ne prenne les mesures nécessaires.

Le coronavirus vient pour vous

Le virus augmente à un rythme exponentiel en quelques jours seulement. Si vous maintenez la vitesse actuelle, il est très probable qu’elle le sera dans tous les pays du monde.

Lorsque cela se produit, tous les pays se fermeront pour protéger le leur, et il n’y aura pas de logistique pour aider ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un système de santé efficace.

Bien que l’on puisse dire, il est vrai que la majorité des personnes décédées sont des personnes âgées, qu’est-ce qui nous dit qu’à tout moment cette pandémie pourrait muter? Une autre chose à prendre en compte est que de nombreux cas se sont produits dans les premiers pays du monde. Que se passera-t-il lorsqu’il s’agit d’un gros problème dans notre région?

Distanciation sociale

Bien qu’il soit vrai que la plupart d’entre nous ne pourront rien faire pour éliminer le virus en inventant un vaccin, la vérité est que nous pouvons faire beaucoup. En tant que politiciens, dirigeants de notre société, hommes d’affaires, nous avons le pouvoir et la responsabilité d’empêcher la propagation.

La meilleure aide que nous puissions apporter à notre humanité est de garder autant de personnes à la maison que possible, “Distanciation sociale” que propose le journaliste.

De nombreuses grandes entreprises ont décidé d’un plan pour prendre soin de la santé de leurs travailleurs, tout en cessant de travailler et de gagner de l’argent. Ce plan est basé sur la mise à profit des avantages du 21e siècle d’Internet.

Les gens de notre région et du monde entier peuvent se moquer de dire que vous devez rester à la maison pour quelque chose qui ne semble pas si grave. Mais, en quelques semaines, lorsque l’humanité s’est tournée vers les hôpitaux, aurait-ce été une mauvaise idée?

Combien de cas de coronavirus pourrions-nous avoir dans notre ville?

Le gouvernement chinois a pris les mesures les plus extrêmes pour empêcher la propagation du virus. Cependant, cela a pris plusieurs jours, assez pour que beaucoup de gens aient quitté non seulement la ville, mais la Chine elle-même.

De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré le coronavirus pandémie. En revanche, nous pouvons évaluer la croissance de ce virus si les mesures nécessaires ne sont pas prises.

Cas de coronavirus dans le monde.

La mondialisation nous sert aujourd’hui d’épée à double tranchant. Aujourd’hui, pour quelques centaines de dollars, vous pouvez parcourir de grandes distances, que ce soit en train, en avion, en bateau ou sur les grandes autoroutes. Et c’est exactement ce qui s’est passé en ce moment.

La Chine est la deuxième plus grande économie du monde, bien qu’avant le Coronavirus, elle était le pays à la croissance la plus rapide au monde. La Chine connaît aujourd’hui une sorte de frénésie, dans laquelle chacun recherche sa part de cette croissance de plus de 10% par an.

La Chine était le pire endroit pour que cela se produise, mais c’est arrivé

Il convient de noter que la Chine possède de grands centres commerciaux à quelques minutes du transport aérien. Tout comme Hong Kong, Tokyo, Séoul et Pékin même. C’est en partie cette qualité qui a généré la propagation rapide de cette nouvelle pandémie.

Aujourd’hui, les centres les plus touchés à l’extérieur de la ville de Wuhan sont l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud.

Cas de coronavirus hors de Chine.

En dehors de la Chine, les choses se répètent

Les choses sont si sérieuses dans ces 3 pays qu’il est très difficile de prendre les autres pays au sérieux. Mais, s’ils n’ont pas commencé à prendre des mesures comme en Chine ou en Italie, qu’est-ce qui pourrait les sauver d’une croissance exponentielle des infectés?

Cas de coronavirus par pays.

La réponse à cette question n’est rien. Si nous regardons les graphiques, nous pouvons remarquer qu’il existe déjà des pays en dehors de cette liste qui ont un taux de croissance des terrifiants infectés.

Par exemple en Belgique, en Suisse, aux Émirats arabes unis, aux Pays-Bas, en France, en Autriche, en Malaisie, en Suède, en Grèce, aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni et au Danemark. Dans ces pays, le nombre de personnes infectées double tous les 2 jours.

Qu’ont-ils en commun? Ils n’ont pris aucune mesure, ni les gouvernements, ni leurs citoyens, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Ce qui est inquiétant, c’est que de plus en plus de pays rejoignent cette liste.

Croissance quotidienne des infectés.

Que se passe-t-il si nous continuons à ce rythme? Le journaliste nous dit que dans quelques jours nous aurions plus de 100 000 cas en quelques jours. Ce qui en fera sans aucun doute une pandémie insoluble.

Projections des cas de coronavirus par pays.

