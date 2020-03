Épisode 2: Agissez maintenant ou nous mourrons plus tard avec le coronavirus

Prêt pour le deuxième épisode de cette série? Depuis la dernière fois que nous avons écrit jusqu’à présent, les choses sont devenues encore plus compliquées dans notre monde, car le Coronavirus ne s’arrête pas et a même été classé comme pandémie par l’OMS. Êtes-vous prêt à agir

Depuis quelques heures que nous avons écrit le premier épisode de cette série, les choses se sont compliquées. Les cas de coronavirus en Allemagne, par exemple, sont passés de 271 cas à 1 567. En outre, dans l’État de Washington, ils ont déclaré une situation d’urgence.

🇩🇪 | URGENT – CORONAVIRUS: l’Allemagne a connu une forte augmentation des cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, augmentant de 271 à 1567 cas, a déclaré mercredi l’Institut Koch des maladies infectieuses.

Non seulement cela, comme nous l’avons dit dans le premier épisode, les pays commenceront à fermer, tout comme la Chine l’a fait il y a quelques semaines. Aux États-Unis déjà, de vives discussions interdisent l’entrée de quiconque a mis les pieds sur le continent européen. Tout cela en raison de la pandémie.

Que devraient faire les pays à propos du coronavirus?

Si vous voulez comprendre ce qui pourrait arriver ou comment l’éviter, il s’agit de regarder ce que la Chine a fait. Non seulement avec le coronavirus, mais avec le SRAS en 2003.

Cas de coronavirus à l’extérieur de Wuhan, en Chine.

C’est l’un des graphismes les plus révélateurs que Tomas Pueyo nous montre. Puisqu’il explique comment la Chine a réussi à arrêter la croissance exponentielle du Coronavirus sur son territoire (en dehors de la ville de Wuhan).

Qu’a fait la Chine?

On ne peut nier qu’au début, la gestion de la situation a été très mauvaise, ce qui a permis et accéléré ce que nous assistons aujourd’hui. Cependant, il est également vrai que la Chine et ses habitants ont géré la situation de manière exemplaire.

On peut voir dans le graphique ci-dessus que le 21 janvier, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués augmente de façon exponentielle, ajoutant 1 500 nouveaux cas dans la même journée. Mais les autorités ne disposaient pas d’informations précises sur le nombre de cas sur leur territoire. Dans la plupart des cas, ils ont découvert pour 100 nouveaux cas enregistrés.

Deux jours plus tard, les autorités ont fermé Wuhan. À cette époque, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués quotidiennement était d’environ 2 500.

Le lendemain, 15 villes de la région du Hubei ont fermé. Jusqu’à ce jour, le 23 janvier, on peut voir comment l’infecté a augmenté de façon exponentielle.

Deux jours plus tard, le nombre maximal de cas enregistrés a été atteint et, depuis lors, ce nombre a diminué.

Le reste des régions de Chine a été bien coordonné par le gouvernement central, de sorte qu’il a pris des mesures immédiates et drastiques. Et c’est la chose importante, prendre des mesures.

Pourquoi la Corée du Sud a-t-elle un autre objectif et le reste de l’Asie ne le fait pas?

La réponse est simple: le Japon, Singapour, la Thaïlande et Hong Kong. Après que la Chine a activé les alertes, ces pays ont appliqué ce qu’ils avaient appris avec le virus du SRAS en 2003. Ils ont pris des mesures.

Les gouvernements et leurs citoyens savaient exactement quoi faire. Évitez tout contact lors des salutations, portez des masques faciaux, si vous êtes infecté, n’infectez personne d’autre, la conscience d’aller directement à l’hôpital si vous avez des symptômes ou si vous êtes allé à Wuhan City les jours précédents.

De la part de l’État, l’interdiction immédiate des rassemblements de masse, tels que les matchs de football ou de baseball, les concerts et même certains travaux, a commencé par ce que nous avons dit dans le premier épisode: “la distanciation sociale”. Et enfin, préparer leurs hôpitaux au tsunami de personnes qu’ils recevraient dans les prochains mois.

Les chiffres sur le coronavirus sont-ils fiables?

Vous avez déjà vu une croissance dans les pays occidentaux et à quoi ressemblent de mauvaises prévisions. Imaginez maintenant que la dispute ne se produit pas comme en Asie. Aujourd’hui même, après des semaines d’apparition du virus, ils prennent les mesures.

Les indices boursiers du monde entier ont réagi avec une nouvelle baisse. En partie à cause de l’aggravation des nouvelles d’Europe et de la peur qui se propage. Et parce que l’OMS a finalement dit le mot magique: Pandémie!

Les cas de cette pandémie ont triplé en Europe aujourd’hui, ce qui a finalement poussé le continent à prendre des mesures similaires à celles prises par la Chine et les pays asiatiques atteints du SRAS en 2003.

Les chiffres indiquent qu’il y a plus de 118,381 cas dans le monde. Mais est-ce vraiment le nombre? La vérité est que ces cas ne concernent que des personnes qui sont allées à l’hôpital ou ont été informées de leur état.

C’est un problème: seuls les cas officiels sont connus, pas les vrais. Mais vous devez connaître les vrais. Comment pouvez-vous les estimer? Il s’avère qu’il existe plusieurs façons, comme nous le dit le journaliste.

À travers les morts

Si vous avez des décès dans votre région, vous pouvez l’utiliser pour deviner le nombre de cas réels actuels. Nous savons approximativement combien de temps il faut à cette personne pour passer du contract du virus à la mort en moyenne: 17,3 jours.

Ensuite, en prenant le taux de mortalité pour les régions non épidémiques, qui est d’environ 1%, vous pouvez alors supposer qu’il y a 100 autres personnes contaminées.

Prenant le taux de doublement moyen de 6,2. Cela signifie que dans ces 17 jours, il a fallu à la personne pour mourir, les cas ont dû être multipliés par ~ 8 (= 2 ^ (17/6)). Cela signifie qu’il y a au moins 800 cas à la date du décès de cette personne.

Le coronavirus est notre voisin caché

Avec le nombre de cas confirmés dans des pays comme les États-Unis, l’Espagne, la France, l’Iran, l’Allemagne, le Japon ou la Suisse, Wuhan était déjà bloqué. De plus, avec votre nouvelle cote de pandémie, vous êtes plus susceptible d’être plus proche de votre pays que vous ne le pensez.

Que se passera-t-il dans nos pays à son arrivée? C’est facile à savoir, car nous avons déjà plusieurs endroits où cela se produit. Les meilleurs exemples sont le Hubei et l’Italie.

L’OMS déclare que le taux de mortalité de cette pandémie est de 3,4%. Mais, selon le journaliste, ce chiffre est hors contexte. Puisqu’il y a autant de chiffres différents que 0,6% en Corée du Sud et 4,4% en Iran.

Ce qui pour Tomas Pueyo montre que cela dépend du pays, le taux de mortalité en dépendra.

Les pays débordés auront un taux de mortalité entre 3% et 5% (Iran). Les pays préparés verront un taux de mortalité d’environ 0,5% (Corée du Sud) à 0,9% (repos de Chine).

Tout dépendra des mesures prises par les gouvernements ou par vous-même.

“Les pays à action rapide peuvent réduire de dix le nombre de décès. Et cela ne fait que compter le taux de mortalité. Agir rapidement réduit également considérablement les cas, ce qui le rend encore plus évident. »

