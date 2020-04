Equifax s’efforce de réduire les effets financiers du coronavirus

Equifax a indiqué qu’elle observe et écoute les difficultés découlant du coronavirus et qu’elle travaille avec les créanciers et les prêteurs pour réduire les effets que ce virus peut avoir sur la situation du crédit des consommateurs.

La firme a expliqué qu ‘”elle suit de près l’évolution rapide de la situation des coronavirus et ses répercussions financières sur les consommateurs et les entreprises du monde entier”.

Toutes les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, connaissent une interruption sans précédent de l’offre et de la demande, conduisant l’économie mondiale à une contraction importante et à une hausse du chômage.

Antonio Ríos, le PDG d’Equifax en Ibérie, a reconnu qu’il s’agit d’un territoire inconnu pour tout le monde, mais a demandé que les secteurs public et privé travaillent main dans la main pour trouver des solutions créatives.

D’un autre côté, Equifax a rappelé que les entreprises ou les consommateurs qui souhaitent voir comment leurs données se trouvent dans le fichier Asnef ou dans le fichier Asnef Companies peuvent le faire gratuitement.

La firme a souligné que “Equifax ne facture jamais de participer à ce droit et n’a aucune relation avec une entreprise qui offre ces consultations en payant des frais” et a appelé à la méfiance à l’égard des entreprises qui offrent ce service par le biais de numéros de téléphone. prix supplémentaires.

Equifax a ajouté que son équipe suit les directives de l’Organisation mondiale de la santé, des centres de contrôle Covid-19 et des autorités locales pour faire face à cette crise.

D’autre part, la société a activé ses plans de continuité des activités afin d’assurer la persistance des opérations pour les clients et les consommateurs mondiaux et de jouer son rôle dans l’économie mondiale, en offrant stabilité et soutien.

