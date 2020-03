Esapekka Lappi, sur le feu au Mexique: “On a un peu paniqué”

Le WRC, comme la grande majorité des championnats, est entré dans une période d’incertitude en raison des différents reports qui se sont produits dans son calendrier à la suite de la pandémie COVID-19. Alors que le promoteur du WRC et la FIA travaillent sur l’avenir du championnat, le Finlandais Esapekka Lappi a accordé une interview sur les deux moments les plus critiques qui ont été vécus en ce début de 2020, le fort accident d’Ott Tänak lors du Rallye de Monte-Carlo et l’incendie de sa Ford Fiesta WRC dans la SS7 du Rallye du Mexique. Cette dernière mésaventure s’est terminée avec la Lappi World Rally Car entièrement carbonisée.

Le pilote Pieksämäki a été l’un des malheureux protagonistes du Rallye du Mexique après avoir vu comment sa Ford Fiesta WRC a été prise dans l’incendie à la fin de la SS7: “Le sentiment après le rallye n’a pas beaucoup changé. On a un peu paniqué quand même. Après l’avoir vu de l’extérieur, il aurait peut-être été plus intelligent de retirer un peu la voiture des gens et arrêter beaucoup plus vite que moi et donc arrêter la voiture. C’est facile à dire plus tard. Janne et moi allons bien, nous sommes sortis indemnes et c’est la chose la plus importante. Ce fut une grande peur, mais je ne suis pas en état de choc“

Une fois que son accident au Mexique a été abandonné dans le passé, le pilote M-Sport a également apprécié l’accident grave d’Ott Tänak lors du Rallye de Montecarlo: “Nous savons que le risque est présent chaque fois que nous montons dans la voiture. Nous devons tous comprendre que s’il y a un accident en sixième vitesse et que le véhicule s’arrête brusquement, cela fera beaucoup de mal. Je crois que dans l’accident d’Ott Tänak la voiture a continué à tourner la cloche, ce qui n’est normalement pas si mal. En tant que pilote, je dis que si vous avez peur à cause de cela, vous vous arrêterez dans votre carrière. La vitesse a augmenté, mais la sécurité s’est également considérablement améliorée“