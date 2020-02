Esg, c’est ce qu’est une politique d’entreprise “éthique” pour les actionnaires

“La responsabilité sociale d’une entreprise est d’augmenter les bénéfices”: cette phrase appartient au prix Nobel d’économie Milton Friedman et a été publié dans le New York Times en septembre 1970. Environ 50 ans plus tard, le sentiment des investisseurs et, par conséquent, celui des directeurs financiers et des entreprises semblent très loin de cette affirmation.

Une nouvelle étude signée par Augustin Landier de la HEC Paris Business School, Jean-François Bonnefon de la Toulouse School of Economics, et par Parinitha Sastry et David Thesmar du MIT Sloan, a mis en évidence la valeur attribuée par les investisseurs à ces pratiques socialement responsables – une valeur exprimée en termes strictement économiques.

Selon ce travail les investisseurs sont prêts à payer 0,70 $ de plus pour une action dans une entreprise qui à son tour donne à un organisme de bienfaisance un dollar supplémentaire par action.

Et là encore, la valorisation des investisseurs baisse de 0,9 $ pour chaque action faisant référence à une entreprise à impact social négatif, par rapport à celles considérées comme ayant un impact neutre.

Le test: la valeur attribuée à la charité

“Dans notre expérience”, explique Landier, “les participants ont soumis des offres pour les actions de trois sociétés fictives qui différaient considérablement les unes des autres en termes de dividendes versés à l’individu et en fonction du montant d’argent qu’ils ont ajouté ou retiré d’un fonds qui aurait été donné à des organismes de bienfaisance. “

Dans ce test, mené sur des participants recrutés par le biais de Mechanic Turk d’Amazon, la société «éthique» a fait don de certains bénéfices d’actionnaire à une œuvre caritative. La société “contraire à l’éthique” a activement retiré de l’argent du fonds caritatif pour en faire don aux actionnaires. Enfin, la troisième entreprise «neutre» n’a pas retiré ni fait de don au portefeuille caritatif.

Les participants ont donc été invités à soumissionner sur les actions des trois sociétés dans un ordre aléatoire. Logic aurait souhaité que l’entreprise jugée la plus précieuse soit celle qui distribue le plus de profits – la moins éthique. Ce n’était pas comme ça.

«Nous nous sommes assurés que les participants comprenaient parfaitement le mécanisme d’enchères et ses conséquences, et les résultats étaient clairs: les participants ont fortement intégré les externalités sociales dans leurs offres de prix», explique Landier. «Les participants étaient prêts à payer 70 cents de plus pour acheter une participation dans une entreprise qui a donné aux organismes de bienfaisance un autre dollar par action.»

Si la valeur des externalités sociales augmentait (avec des dons plus importants ou, inversement, des retraits du fonds de charité), le comportement des investisseurs était proportionnellement ajusté.

«Nous avons constaté que les investisseurs se comportent de la même manière, que leurs offres soient ou non essentielles au comportement éthique des entreprises. Leurs niveaux de générosité sont restés les mêmes, ce qui suggère que les investisseurs sont animés par un objectif d’alignement sur leurs valeurs plutôt qu’un objectif d’impact », explique Landier.

En d’autres termes, l’éthique interne a un poids, et si la perception persiste, il sera difficile pour la tendance des investissements durables de renverser le cours.